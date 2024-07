El escrito con el que Bertín Osbone deja claro que no se va a hacer las pruebas de paternidad

Bertín Osbone lo tiene claro: no se hará las pruebas de paternidad que determinen si el bebé al que dio a luz Gabriela Guillén el pasado mes de diciembre, es su hijo; a pesar de haber recibido la citación por parte de la Justicia, este miércoles, día 10, para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a hacerse los exámenes. LOOK pudo saber en la tarde de ayer, en exclusiva, que el cantante había recibido ya la convocatoria para resolver todas las dudas acerca de su nueva o no paternidad, y que tiene hasta que termine este mes de julio para acudir al lugar. Pero no lo hará.

Tal y como ha podido confirmar este medio, Bertín Osborne va a comunicar a la juez del caso, mediante un escrito de forma, su negativa a personarse en el órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica, entre otros. El motivo no es otro, en propias palabras del equipo legal de Osborne, que el comunicado que, el 12 de junio de este año, el presentador de Mi Casa es la tuya hizo público, en conjunto con Gabriela Guillén, en el que ya reconoció que el bebé es suyo. «Es absolutamente irrelevante e innecesario puesto que ya lo ha reconocido públicamente. Se va a presentar a la juez un escrito en el que en términos Juridicos se dice que debe primar la protección del menor y no el show mediático».

Bertín Osborne, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«La finalidad de estas pruebas estaba directamente relacionada con el reconocimiento de esta responsabilidad, un hecho que se ha producido hace semanas. En la línea ya avanzada en el comunicado en el que asumió la responsabilidad sobre el menor, se estima que lo más importante es la protección del mismo, por lo que, a las razones argumentadas anteriormente, se unen las de intentar preservar al máximo su intimidad. Cualquier nueva cuestión sobre este asunto, genera un impacto mediático inevitable, que va en contra, precisamente, de este objetivo», señalan.

En el escrito, cabe recordar, Bertín Osbone quiso expresar su «compromiso de dar el mejor futuro» al bebé, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor». Asimismo, Bertín Osborne reconoció que su hasta ahora guerra mediática con Gabriela «no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé» y confesó que su reacción al hacerse público el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado verano, no fue la más idónea. «Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica», rezaba el texto.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Que Bertín Osborne haya recibido la citación descrita responde, al margen del comunicado con el que la ex pareja parecía que había llegado a un acuerdo amistoso, a la demanda de filiación interpuesta por Gabriela Guillén hace siete meses y que ha seguido su curso natural si bien hubo un plazo en el que se intentó llegar a una conciliación con Bertín Osborne por lo legal mediante un burofax para el que no hubo respuesta.