Parecía que Bertín Osborne y Gabriela Guillén habían limado toda aspereza en su relación. Sin embargo, las últimas declaraciones del cantante parecen no haber hecho ninguna gracia a la masajista paraguaya. Bertín Osborne afirmó hace escasos días que ya conocía a su hijo en común con Guillén. Además, aseguró que el pequeño, que ya tiene diez meses, se parecía muchísimo a él. «No está escrito en ningún sitio que yo tenga que hablar de mis temas personales pero os diré que no quiero que el día de mañana se vuelva en contra suya y también en contra mí. Yo ya sé como es, perfectamente y, además, se parece muchísimo a mí», fueron sus palabras.

La crónica social de nuestro país recibió esta noticia con gran alegría, especialmente tras todos los problemas que ha habido entre la ex pareja. Sin embargo, Gabriela, ha salido al paso y ha contradicho tal situación en una entrevista, en primicia, para la revista ¡Hola!. Preguntada expresamente por la relación de Bertín con el recién nacido, Gabriela ha asegurado que «no lo conoce en persona». «Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo. Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie… Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no? Eso no es conocer», ha dicho tajante.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a sus palabras, Gabriela ha querido dejar claro que no va a poner ningún tipo de trabas para que Bertín conozca al bebé personalmente. «Él sabe donde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera, que las puertas de casa están abiertas», ha dicho. Asimismo, la televisiva ha asegurado que ella no es quien filtra la información que trasciende sobre ella o su hijo a la prensa. «Cuando él dice una cosa, luego me llaman para preguntarme, pero es que yo no he dicho nada. Todas las veces que me han sacado en la en la calle, yo he contestado con ironía… De ahí a que se saque alguna verdad entre líneas… Eso es otra cosa. Entonces, he llegado ya a un punto en el que que ya no quiero hablar para que no se tergiverse todo lo que digo», señala.

Gabriela Guillén se blinda sobre el bautizo de su hijo

Gabriela Guillén ha preferido no pronunciarse acerca de la celebración del bautizo de su hijo, que según los medios se habría pronunciado a principios de septiembre. «En ese aspecto no quiero hablar de algo personal. Es algo muy íntimo de mi familia», han sido sus palabras sobre este asunto.

José Luis López ‘El Turronero’ en un evento. (Foto: Gtres)

Hace varios días, de hecho, José Luis López ‘El Turronero’ desveló que el pequeño ya ha recibido las aguas bautismales durante la inauguración del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) en Madrid, donde tanto él como el propio Bertín Osborne recibieron un galardón.