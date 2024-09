Bertín Osborne ha asistido al evento inaugural de Simof Madrid que se ha celebrado en el hotel Wellington de Madrid, ubicado en una de las calles más emblemáticas de la capital. Lejos de evitar a los medios de comunicación, el intérprete de Noches de San Juan se ha pronunciado acerca de un aspecto de su vida personal que lo ha colocado en más de una ocasión en el ojo del huracán: su hijo con Gabriela Guillén.

El cantante no ha querido revelar muchos detalles acerca de lo que ocurre con la empresaria y el hijo que tienen en común para proteger la privacidad del bebé. Sin embargo, sí que ha confesado que ya lo conoce, aunque no ha indicado si ha sido en persona o a través de fotografías. «Si yo ya sé cómo es», ha expresado en un primer momento. «Además, se parece muchísimo a mí», ha añadido con una sonrisa.

Bertín Osborne durante uno de sus últimos conciertos. (Foto: Gtres)

Estas palabras de Bertín Osborne llegan después de que Gabriela Guillén hiciera unas declaraciones a una conocida cabecera. La masajista confirmó un acercamiento con el artista, donde la cordialidad está por encima de todo. «Por mi hijo todo es posible. Lo mejor para todos es llevarnos bien», explicó.

Bertín Osborne, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo estoy centrada en mi hijo y todo lo que le haga feliz se tendrá que hacer», continuó. «Mira, por mi hijo todo es posible. Pero no una relación, sino llevarnos bien, como personas adultas», prosiguió. «Nosotros hemos tenido una relación. Y no te puedo decir más. Es que las cosas se van calmando, pero te digo que por el niño lo mejor para todos es llevarnos bien», añadió. «Yo no cierro las puertas. (…) El tiempo lo dirá», explicó también. Sobre el bautizo, Gabriela también habló. «»o es nada de lo que se ha dicho. O sea, que ya os enteraréis», indicó a Diez Minutos.

Gabriela Guillén, en un evento. (Foto: Gtres)

En junio, Bertín Osborne reconoció al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. A través de un comunicado conjunto, la ex pareja dio a conocer esta decisión del artista. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», se pudo leer en la misiva.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén. (Foto: El Capote)

«Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», aseguró el artista.