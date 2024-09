Toñi Moreno consigue que Bertín Osborne dé el paso más esperado de los últimos tiempos

Bertín Osborne nunca ha necesitado excusas para estar en el foco mediático. Es uno de los cantantes y presentadores más famosos de la crónica social, pero lo último que ha pasado ha aumentado su interés público. El artista ha reconocido al hijo de Gabriela Guillén, aunque la relación entre ellos está muy lejos de ser cercana y amable. Todos quieren saber lo que piensa Bertín, pero la única que lo ha descubierto es Toñi Moreno.

La andaluza ha logrado que su gran amigo de un paso muy esperado: le ha concedido una entrevista que se emitirá próximamente en Canal Sur. La charla entre los famosos comunicadores ha generado bastante expectación, pues será la primera vez que Bertín Osborne se exponga al 100%. De un tiempo a esta parte se ha hablado mucho de él y hay bastantes interrogantes encima de la mesa.

Toñi Moreno con Bertín Osborne. (Foto: Instagram)

«La entrevista más esperada», ha escrito Toñi en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 880.000 seguidores. Por el momento se desconoce qué temas va a tocar durante su charla con el ex marido de Fabiola Martínez. No obstante, Moreno tiene una gran profesionalidad y sabe cómo preguntar cualquier tema sin ofender al que está enfrente.

Bertín ha mantenido un perfil discreto en los últimos meses. Evita aparecer en eventos públicos y únicamente acepta ofertas para hacer lo que mejor sabe: cantar. Uno de los espectáculos que dio durante el verano generó bastante polémica. El intérprete se vio obligado a cancelarlo por una serie de problemas técnicos y sus detractores le acusaron de haber dado marcha atrás por no haber vendido las entradas que estaban previstas.

¿Han bautizado al bebé?

Una de las cuestiones que podría responder Bertín es: ¿Han bautizado al hijo de Gabriela Guillén? La periodista Adriana Dorronsoro aseguró que la ex pareja del presentador había dado este paso. Sin embargo, Gabriela lo niega y asegura que todo es mentira.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

«Sinceramente, esto no me pilla por sorpresa. Yo sabía que Gabriela lo iba a desmentir. No es la primera vez que hace esto. Yo me reafirmo en mi información, por la forma en la que me llega, la persona que me la cuenta y los detalles que me da yo creo que esa información es veraz», insiste la colaboradora de Vamos a Ver.

«Sabía que Gabriela lo iba a desmentir porque no es la primera vez que desmiente informaciones de compañeros y luego resulta que son verdad (…). Se te ha pillado en muchas mentiras y yo sabía que lo ibas a volver a hacer», le reprocha a la madre del último hijo de Guillén.

Bertín Osborne recibe buenos consejos

Bertín Osborne no está solo. Durante sus conflictos con Gabriela Guillén ha contado con el apoyo de mucha gente, de hecho hay personas que han intentado mediar. Es el caso de José Luis López ‘El Turronero’, quien mantiene una bonita amistad con Bertín y con Gabriela. El empresario convenció al cantante para que reconociese al bebé y gracias a este consejo descendió la tormenta mediática.

Toñi Moreno en la 64º edición de los premios Lazarillo. (Foto: Gtres)

La actitud de Bertín ha cambiado bastante en los últimos meses. Siempre ha disfrutado de una relación cordial con la prensa. Quizá haya considerado que ha llegado el momento de contar la verdad. Ha confiado en Toñi Moreno para dar el paso y cada vez falta menos para conocer cómo ha sido la charla que han mantenido estas dos estrellas.