Sale a la luz el bautizo secreto del hijo de Bertín Osborne

Fue el pasado 31 de diciembre cuando Gabriela Guillén dio a luz a su primer hijo, fruto de un fugaz romance que mantuvo con Bertín Osborne. Desde entonces, la ex pareja ha protagonizado una sonada guerra en la que el presentador, en un principio, se negó a asumir la responsabilidad del pequeño. Con el paso de los meses, y tras firmar un acuerdo, el artista reconoció, a golpe de comunicado, la paternidad del bebé. Aunque dicho escrito parecía que había conseguido calmar las aguas, lo cierto es que durante todo el verano el andaluz ha estado desaparecido de la esfera pública y ha sido la periodista, Adriana Dorronsoro, la que ha vuelto a situarle en el centro del huracán mediático.

Tal y como ha informado la comunicadora desde el plató del programa Vamos a ver, Gabriela Guillén bautizó a su hijo el pasado mes de mayo en la más absoluta discreción. Según sus fuentes, la celebración tuvo lugar en la finca de unos amigos, ubicada concretamente en Madrigalejo, un municipio de la provincia de Cáceres.

Adriana Dorronsoro en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

«Fue un bautizo muy íntimo y privado, con los más allegados a Gabriela», continuaba explicando. Añadía que entre los invitados se encontraba la madre de la empresaria y sus mejores amigos, pero ni rastro de Bertín Osborne, quien la periodista asegura que no estuvo invitado. «Bertín no quiso saber nada, pero tampoco estuvo invitado», añadía. Dorronsoro detallaba que, a raíz de esta información, ha podido conocer que a día de hoy no mantienen ningún tipo de relación, a pesar del acuerdo que firmaron en su día.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

Por otro lado, el nombre del niño no ha trascendido a los medios de comunicación y Joaquín Prat, aprovechando la noticia de este bautizo secreto, ha querido preguntar a su compañera si tenía constancia de cómo había sido bautizado, algo a lo que Adriana ha preferido no contestar, guardando así el secreto que Gabriela continúa manteniendo desde que dio a luz a su primer hijo.

La fecha del juicio por paternidad de Bertín Osborne

Aunque el pasado mes de junio Bertín y Gabriela emitieron un comunicado conjunto en el que el cantante reconocía al pequeño que tienen en común como suyo, el procedimiento legal que inició la de Paraguay continuó su curso, por lo que el juez citó al andaluz para que si hiciera una prueba de paternidad. Este rechazó presentarse, alegando que ya había reconocido al bebé, pero el juez ha decidido que sus explicaciones no son suficientes para dar por cerrado el trámite. Es por ello por lo que, tal y como informó Beatriz Cortázar en el programa Y ahora Sonsoles, será el próximo mes de diciembre cuando se celebre el juicio por la demanda de paternidad.

Bertín Osborne, ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«El juez no ha dado por válido el comunicado famoso porque no es un recurso legal y la diligencia última que ha escrito el juez lo ratifica. No ha habido respuesta a esa demanda. Por lo tanto, están emplazados para un día de diciembre a celebrar ese juicio», explicaba la periodista.