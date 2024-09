Bertín Osborne reaparece y deja entrever que mantiene una buena relación con Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha vuelto. Después de pasar un verano alejado completamente del foco mediático, el artista ha regresado a la esfera pública con motivo de la celebración de la 18º edición de los Premios Escaparate. Sevilla fue la ciudad elegida como escenario de estos galardones y el presentador de Mi casa es la tuya no dudó en trasladarse hasta allí como uno de los invitados más esperados del evento. A su llegada atendió a los medios de comunicación con la mejor de sus sonrisas y desveló lo que había hecho durante la época estival, además de actualizar cómo se encuentra su relación con Gabriela Guillén.

«Con mis hijos he pasado el verano entero, porque Fabiola, que es para robarla, me dijo que como habían pasado con ella todo el año, que se vinieran a mi casa. Han estado dos meses y medio conmigo. Cosa que ha sido peor, porque ahora cuando se han ido me he quedado con una depresión que ni te cuento. De caballo. Pero lo he disfrutado muchísimo, como os podéis imaginar», reconocía.

Bertín Osborne en la 18º edición de los Premios Escaparate. (Foto: Gtres)

Por otro lado, en las últimas semanas varios medios de comunicación se hicieron eco de la información destapada por el programa Vamos a ver en la que se anunciaba que Gabriela Guillén había bautizado al hijo que tiene en común con Bertín en secreto. Una información que la de Paraguay desmintió y de la que el andaluz ha querido pronunciarse en su última aparición pública. «No sé si ha habido bautizo, no me lo ha dicho. Pero bueno, lo tendrá organizadísimo seguro, porque organizada sí que es», comenzaba a decir.

En el caso de que el pequeño reciba el sagrado sacramento, Bertín Osborne ha pedido a la prensa que prefiere que no le pregunten por su asistencia: «Primero me tendrá que invitar. Y segundo, es un tema que es muy personal y que sí que os voy a pedir que me dejéis no contestaros», sentenciaba.

Bertín Osborne en la 18º edición de los Premios Escaparate. (Foto: Gtres)

No obstante, ante de concluir sus declaraciones, Osborne ha destacado que a pesar de todos los rumores que circulan, «Gabriela está estupenda y el niño fenomenal». Unas palabras que han dejado entrever que mantienen contacto y que existe una buena relación entre ambos.

Su incierto futuro profesional

Tal y como contó la periodista Paloma Barrientos en el programa Fiesta, como consecuencia del coronavirus, Bertín está sufriendo ciertas complicaciones en sus cuerdas vocales. Un imprevisto que le está haciendo plantearse su futuro profesional sobre los escenarios, ya que si no se ve cien por cien capacitado para cantar, tomará la decisión de abandonar la música, según la comunicadora. Sobre este tema el presentador también ha confesado en los premios mencionados que «está preocupado» porque nunca le ha pasado algo igual.

Bertín Osborne en un concierto. (Foto: Gtres)

«Yo la semana que viene probaré en el estudio si soy capaz (de cantar). Si estoy bien, me replantearé otra vez toda esta temporada que viene, que hasta el momento la tengo a cero, porque no podía. Hasta la semana que viene no he decidido lo que hago. […] No he querido programar nada porque si luego no puedo, después tengo que suspender, y ya me pasó el año pasado», contaba.