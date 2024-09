Gabriela Guillén sobre la noticia del bautizo secreto de su hijo: "Han ido a hacer daño"

Gabriela Guillen ha dado un golpe sobre la mesa. Después de que el pasado martes, 3 de septiembre, saliera a la luz el supuesto bautizo secreto de su hijo en común con Bertín Osborne, LOOK se ha puesto en contacto directo con la de Paraguay y, sin tapujos, ha roto su silencio para pronunciarse sobre estas últimas informaciones: «No es cierto, para nada», comenzaba a decir.

«Me han metido en un compromiso con mis amigos, porque la finca que ha salido es privada y ya me están reclamando. Entonces es que para mí es bastante serio», expresaba visiblemente molesta con la noticia. «Si yo lo quiero sacar lo sacaré en su momento. No tengo ningún problema. Pero es que no es cierta», manifestaba, sin detallar si entre sus planes a corto plazo se encuentra que su hijo reciba el sagrado sacramento.

Gabriela Guillén

En cuanto a la persona que habría difundido esta información, Gabriela ha asegurado que sabe de quién se trata y que no tiene dudas de que su única intención con todo eso es «hacer daño», tanto a la propietaria de la finca, que es amiga suya, como a ella misma: «Es solamente para malmeter», sentenciaba.

Por otro lado, Guillén confirmaba que es cierto que acude con bastante frecuencia a la finca de sus amigos, la cual está ubicada concretamente en Madrigalejo, un municipio de la provincia de Cáceres. Sin embargo, ha insistido en que ninguna de sus visitas ha tenido que ver con la celebración del bautizo de su único hijo. Mostrándose angustiada, Gabriela contaba que a primera hora de este miércoles había recibido «millones de llamadas» y que todo este revuelo le estaba ocasionando incluso problemas con los propietarios de dicha finca, ya que «son personas anónimas que no les apetece que su casa y su finca salga en televisión ni en la prensa».

El juicio de paternidad de Bertín Osborne

Al mismo tiempo que ha confirmado a este periódico que no ha celebrado el bautizo de su hijo, escasas horas antes optó por la más absoluta discreción al ser preguntada por el juicio de paternidad al que se enfrentará Bertín Osborne el próximo mes de diciembre. «No voy a comentar absolutamente nada. Mejor preguntárselo a él», decía. Al mismo tiempo, tampoco ha querido pronunciarse sobre los rumores que circulan acerca de que el presentador no está cumpliendo con sus responsabilidades como padre, asegurando que lo único que quiere es «tranquilidad para criar a su hijo».

Gabriela Guillén

A pesar de reconocer, a golpe de comunicado, su paternidad, el procedimiento legal que inició Gabriela continúa su curso, ya que el juez considera que sus explicaciones en el escrito mencionado no son suficientes para dar por cerrado el trámite. Es por ello por lo que ha sido citado el próximo mes de diciembre ante los tribunales, según avanzó Beatriz Cortázar desde el programa Y ahora Sonsoles.