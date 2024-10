Gabriela Guillén ha inaugurado Duomar, salud y bienestar, un local multidisciplinar de 170 metros cuadrados en pleno centro de Madrid. La empresaria ha estado arropada por su entorno más cercano, así como por familiares y amigos en este día tan especial para ella. Además de posar ante los medios de comunicación, la también fisioterapeuta ha atendido a la prensa.

Con total naturalidad, Gabriela ha hablado sobre su situación actual con Bertín Osborne, con quien tiene un hijo en común. «Siempre sacáis que Bertín me ayuda, pero yo siempre he cotizado, en muchos trabajos», ha dicho en un primer momento, aclarando así cómo ha iniciado este nuevo reto profesional. «Ahora me he endeudado para tener mi negocio», ha añadido. «Es absurdo invitar a Bertín. No tenemos una buena relación, pero tampoco mala», ha aclarado sobre el artista.

Gabriela Guillén en la inauguración de su nuevo negocio. (Foto: Gtres)

«Me hubiera gustado que no hubiera pasado nada de esto y que todo hubiera sido más cordial entre nosotros», ha comentado también. «Sólo tengo que esperar a que quiera conocerlo», ha añadido. «No se ha hecho las pruebas. Hizo un comunicado diciendo que era válido y no ha sido válido», ha proseguido. Además, Gabriela ha guardado silencio cuando ha sido preguntada acerca de si el cantante le insinuó que tenía que abortar. «Eso me lo reservo por respeto a mi hijo», ha dicho. «Mi hijo no lleva el apellido del padre porque él no lo autoriza de momento», ha puntualizado.

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Gabriela Guillén ha confirmado que el intérprete de Noches de San Juan sí conoce al bebé que nació hace casi un año. Sin embargo, lo ha hecho a través de fotografías y no en persona.

Gabriela Guillén posando ante los medios. (Foto: Gtres)

El comunicado de Bertín Osborne

En junio, Bertín Osborne lanzó un comunicado conjunto con Gabriela Guillén para reconocer, por primera vez, que el bebé que nació en diciembre es su hijo. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó la misiva

De esta manera, tal y como continuó el escrito, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego, por encima de nosotros, está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», sentenció Bertín Osborne.