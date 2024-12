La inesperada reacción de Gabriela Guillén al ser preguntada sobre si Bertín ha felicitado a su hijo

Gabriela Guillén vivirá en unas horas la que es una de las fechas más señaladas de todo el año para ella: el cumpleaños de su primer hijo. Fue el pasado 31 de diciembre cuando el pequeño, nacido fruto de su relación con Bertín Osborne, llegó a este mundo. Desde entonces, el primogénito de la empresaria vive en el más absoluto anonimato.

Un cumpleaños muy especial

Un día antes del gran día, Gabriela Guillén ha reaparecido en las inmediaciones de su domicilio. Al ver a los periodistas que aguardaban su llegada les ha atendido como es habitual en su forma de proceder.

Gabriela Guillén a la entrada de su domicilio en Madrid. (Foto: Gtres)

Guillén ha agradecido con una sonrisa las felicitaciones recibidas. Sin embargo, ha llamado especial la atención cuando ha sido preguntada sobre si el intérprete de Noches de San Juan se ha puesto en contacto con ella para mandar sus mejores deseos a su hijo. Sin entrar en detalles, la fisioterapeuta se ha limitado a decir «gracias» antes de introducirse al interior del edificio donde vive. De esta manera, queda en el aire si el cantante ha felicitado o no al pequeño.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en julio de 2023 cuando salió a la luz que Bertín Osborne y Gabriela Guillén esperaban su primer hijo en común. Sin embargo, también trascendió que no mantenía ningún tipo de relación sentimental. Conforme fue pasando el tiempo, ambos protagonizaron varias polémicas con las que acapararon la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país.

Bertín Osborne ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

A pesar de estar distanciados, un año después, concretamente el pasado mes de junio, el artista emitió un comunicado junto a la empresaria para reconocer, por primera vez, que el bebé que nació fruto de su pasada relación. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzaba diciendo la misiva.

Con este escrito, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas», algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», zanjó Bertín Osborne.