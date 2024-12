Gabriela Guillén confiesa cuál ha sido la primera palabra de su hijo

El nombre de Gabriela Guillén lleva días acaparando la primera plana mediática, sobre todo, desde que se supo el testimonio que iba a dar en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, acerca de los abusos que sufrió de niña. Tras ello, reapareció en la gala de los premios Yo estoy de moda, donde fue reconocida con un galardón.

La primera palabra de su hijo

En un primer momento aseguró que se encontraba bien y, segundos después, indicó muy emocionada que el hijo que tiene en común con Bertín Osborne está «precioso». «Estoy enamorada. Me da pena salir de casa para dejarlo», comentó, orgullosa. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su reaparición ante los medios de comunicación fue que confesó cuál fue la primera palabra del pequeño. «Ya dice mamá, aunque lo primero que dijo fue papá», expresó ante la sorpresa de los allí presentes, ya que no mantiene ningún vínculo sentimental con el cantante.

Gabriela Guillén posando. (Foto: Gtres)

Sobre Bertín Osborne

Después, los reporteros quisieron saber si para el 2025 considera que puede haber un acercamiento con el intérprete de Noches de San Juan para dejar así atrás las rencillas del pasado. «¿Solucionar las cosas? Yo solo le pido paz al nuevo año», comentó, tajante.

Bertín Osborne en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

Una fecha señalada

Comienza la cuenta atrás para que Gabriela Guillén viva uno de los momentos más especiales de todo el año. Y es que tan solo quedan unos días para que su hijo cumpla su primer año de vida. Fue el 31 de diciembre de 2023 cuando el niño llegó a este mundo, aunque desde entonces su imagen ha sido relegada a un segundo plano para proteger su privacidad. Asimismo, a pesar de que la empresaria ya se ha convertido en un rostro conocido de la crónica social de nuestro país, no ha querido revelar el nombre que ha escogido para él.

Gabriela Guillén posando en un evento. Foto: Gtres)

Un anuncio inesperado

En julio de 2023, salió a la luz que Bertín Osborne y Gabriela Guillén esperaban un hijo en común pese a no mantener ningún tipo de relación amorosa. Sin embargo, no fue hasta un año después cuando el presentador de televisión reconoció al pequeño. A través de un comunicado conjunto dieron a conocer este movimiento de Bertín.

«Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», indicaron en el inicio del escrito. De esta manera, Osborne quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas», algo que quería solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y, desde luego, por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», añadió.