La guerra fría entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes no tiene tregua. Prueba de ello son las palabras que, este miércoles, el presentador y productor de televisión dedicó a la que fuera su pareja sentimental durante su asistencia al concierto que Black Eyes Peas ofreció en el marco de STARLITE Christmas, el festival Boutique que se celebra en IFEMA MADRID y reúne a los mejores artistas nacionales e internacionales. Pepe Navarro desveló que ha ganado los dos juicios que tenía pendientes contra Ivonne y que responden a la insinuación de la actriz y empresaria sobre la paternidad de los hijos del presentador de televisión fruto de su historia de amor con la empresaria Eva Zaldívar.

Durante una entrevista en el ya cancelado Sálvame Deluxe en marzo de 2022, Ivonne puso en duda la paternidad de los hijos de Eva y Pepe, lo que llevó a Zaldívar a considerar acciones legales. Finalmente, en junio, se confirmó que los vástagos, Andrea y Marlo, de 29 y 23 años, respectivamente; demandaron a Ivonne por vulneración del honor e intimidad, y también emprendieron acciones contra Mediaset y la productora del programa. «¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (…) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (…) Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos (…) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí», fueron las controvertidas palabras de Ivonne.

Pepe Navarro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El juicio, inicialmente previsto para el 15 de julio en Ibiza, se aplazó al 28 de octubre debido a la ausencia de la fiscal. «Lo hemos ganado. Los dos juicios se han ganado pero bueno, esto ya es una persecución de una señora, allá ella con su problema», ha explicado Navarro. «No creo que celebre bien las navidades, pero bueno. Lo que se ha ganado es el insulto que le hizo a mis hijos, pero ella no va a pagar ni un duro, tendrá que pagar, como es una cuestión solidaria, la cadena y las productoras, ella no va a pagar un duro. Siempre se salva, hasta el día que no lo hagas», ha añadido el natural de Palma del Río.

La ‘guerra’ de Pepe Navarro e Ivonne Reyes en los juzgados

Este no es, sea como fuere, el único pleito que han protagonizado Pepe Navarro e Ivonne Reyes en los últimos años. En junio de 2022, sin ir más lejos, la actriz y empresaria vio cómo la Justicia fallaba de nuevo a favor de su ex pareja, considerando su inocencia, frente a la demanda interpuesta por la venezolana por un presunto delito de acoso y persecución y por miedo e insultos. «Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional», declaraba entonces la televisiva.

