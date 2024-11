En un giro inesperado de los acontecimientos, Pepe Navarro se ha pronunciado públicamente sobre su relación con el hijo de Ivonne Reyes y la guerra mediática que mantiene con la actriz y empresaria venezolana desde hace varios años. Ambos, cabe recordar, se vieron envueltos en un proceso judicial relacionado con la paternidad del hijo de la actriz venezolana a principios de los 2000. Ivonne afirmó que el niño era fruto de una relación que los dos habían tenido mientras ella colaboraba en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, programa de medianoche en el que se combinan entrevistas con sketches humorísticos y noticias de crónica social y que presentaba el natural de Palma del Río.

En aquel momento, debido a la negativa del periodista al someterse a las pruebas de ADN, el tribunal decidió asignarle automáticamente la paternidad de Alejandro Reyes. Sin embargo, Pepe Navarro siempre ha sostenido que ésta fue una decisión errónea y, más de dos décadas después, ha decidido reiterar su postura en una reciente entrevista. «¡Es que no es mi hijo! Existen unas pruebas de ADN encargadas por Ivonne Reyes que demuestran que yo no soy el padre del chico ¿Por qué las oculta? Le iría bien hacerlas públicas para buscar un poquito de paz y serenidad. No se puede vivir con una mentira tan grande», ha dicho el presentador de televisión, tajante.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. (Foto: Telecinco)

Narraro ha asegurado además, dando con ello un paso al frente en su relación con el joven, que responde al nombre de Alejandro Reyes, que está «dipuesto a hablar con el hijo de Ivonne Reyes para arreglar las cosas». Aunque no como padre. «Si yo fuera él, hablaría muy seriamente con Ivonne para que le saque definitivamente de dudas, que le quite la carga que le ha echado encima. Ella sabe que no es mi hijo, que le diga quién es su verdadero padre», ha desvelado Pepe Navarro a la revista Pronto.

Las palabras de Pepe Navarro llegan, cabe destacar, apenas unos días después de que haya tenido lugar el juicio entre Ivonne Reyes y los hijos en común del periodista y presentador de televisión con Eva Zaldívar, quien fue pareja de Pepe Navarro durante 16 años. Andrea y Marlo, de 29 y 23 años, respectivamente, denunciaron a Ivonne Reyes después de que ésta asegurara durante una intervención en Sálvame Deluxe, en Telecinco que ninguno de los dos eran hijos biológicos del periodista. Por ende, solicitan una compensación económica de 50.000 euros por vulneración del honor e intimidad.

Pepe Navarro en Madrid. (Foto: Gtres)

«¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? (…) Cuenta, cuenta, porque tú también tienes muchas cosas que callar. (…) Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (…) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí», aseguró la venezolana. La historia de Pepe Navarro e Ivonne Reyes ha estado marcada por la controversia desde sus inicios. Tras un tumultuoso romance en los años 90, la relación entre ambos terminó en desacuerdo y resentimiento. A pesar de los años transcurridos, las sombras de su pasado continúan acechando, especialmente con el salto a la fama de Alejandro Reyes como concursante de Supervivientes en 2020.