Pepe Navarro se sincera sobre su historia con Ivonne Reyes: "Ella tenía relación con cuatro hombres"

La relación de Pepe Navarro e Ivonne Reyes es uno de los romances que más titulares ha acaparado en la historia de la crónica social de nuestro país. Se conocieron en los platós de televisión y, aunque su amor no llegó a buen puerto, lo cierto es que a día de hoy continúan protagonizando una guerra que parece no tener fin. Sin ir más lejos, el periodista ha concedido recientemente una entrevista al programa DCorazón, donde ha hablado como nunca sobre la modelo y el supuesto hijo que ella afirma tener en común.

«Hace tiempo que la gota colmó el vaso […] Existen unas verdades científicas que demuestran que esta señora miente, y lo sabe desde hace siete u ocho años. Está jugando con una mentira y encima sigue aumentando el dolor de mi familia», comenzaba a decir. «Hay una situación totalmente anómala que implica un grave daño para mi familia desde hace veinte años y he decidido, aunque no me gusta hablar de mi vida privada, hablar por mí mismo, por mis hijos y porque estamos hablando de una persona que engaña a su hijo y que vive en una enorme mentira», proseguía.

Pepe Navarro en el programa ‘DCorazón’. (Foto: RTVE)

Con respecto a la paternidad de Alejandro, Pepe ha confesado que Ivonne contrató a un detective para que le siguiera: «Cogieron un vaso y una taza donde desayuné y lo llevaron a un laboratorio para que lo analizaran. Y el resultado fue que no soy el padre de su hijo y se calla, porque sigue aumentando la bola de mentiras», sentenciaba.

Dejando sorprendidos a propios y extraños, Navarro también se lanzó a hablar de su pasado con Ivonne: «Nunca hemos sido pareja. En esa época tenía una relación con cuatro hombres. Cuando ella está embarazada, está con un cubano, con Chema, con el padre de su hijo y conmigo», revelaba. Además de estas declaraciones, el comunicador no ha dudado en lanzar un importante consejo a la venezolana desde el magacín de la cadena pública: «Yo creo que esta mujer, si quiere vivir en paz, si quiere vivir tranquila, debería dejar las mentiras. Y sobre todo una mentira de esa envergadura. Está engañando a su hijo y negándole la posibilidad de conocer a su padre real», decía.

Pepe Navarro en el programa ‘DCorazón’. (Foto: RTVE)

Por otro lado, Pepe Navarro ha manifestado que considera que Reyes lo ha utilizado para montar un negocio a costa de su nombre. «Siempre que habla, sólo menciona a Pepe Navarro. Creo que es una persona que no está bien […] No puedo permitir, desde un punto de vista moral y social, que una señora siga hablando mal de mí y de mi familia, especialmente cuando hay pruebas, aportadas por ella misma, que demuestran que todo es mentira», expresó. Además, añadió que sus hijos habían presentado una denuncia contra Ivonne por afirmar que Pepe no era su padre. El juicio tendrá lugar este 28 de octubre, según sus palabras.