Pepe Navarro sentencia como nunca a Ivonne Reyes: "Va a ir al infierno"

La historia de amor que surgió entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes forma parte del pasado, pero lo cierto es que el intercambio de reproches que han protagonizado ambos desde su ruptura ha hecho que su relación continué acaparando la atención de multitud de titulares de nuestro país. Tanto es así que el periodista ha vuelto a dedicarle unas palabras a la que fue su pareja durante su última aparición pública, ocurrida el jueves, 13 de junio.

Con motivo del concierto que Bertín Osborne tenía previsto para la jornada mencionada en la Plaza de Toros de San Agustín de Guadalix (Madrid), el comunicador se desplazó hasta la zona para disfrutar del show del andaluz sobre el escenario. Como era de esperar, a su salida, fue preguntado por los medios de comunicación por el espectáculo que fue suspendido por motivos técnicos, los cuales no cambiaron su opinión acerca de la faceta artística del presentador de Mi casa es la tuya: «Ha sido una demostración de un artista inconmensurable y un ser humano inabarcable», comenzaba a decir.

Pepe Navarro en Madrid. (Foto: Gtres)

Al ser preguntado por el comunicado que ha lanzado su íntimo amigo para reconocer ser el padre del bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, la reportera aprovechó la ocasión para cuestionarle sobre si era una situación que le recordaba a la guerra que había vivido durante todos estos años con Ivonne Reyes y el hijo que, supuestamente, la actriz asegura que tienen en común. «Pero si Alejandro no es hijo mío, pero esta niña, Ivonne, va a ir al infierno. Ella es muy creyente y es pecado mortal. Se va a condenar», sentenciaba.

El otro ‘dardazo’ de Pepe Navarro

No es la primera vez que Pepe Navarro se lanza a enviar un ‘dardo’ de dicho calibre a Ivonne Reyes. De hecho, el pasado mes de marzo, ya utilizó la espiritualidad para referirse a la mujer con la que compartió una relación sentimental en un pasado: «Dios la va a castigar, ella es creyente y habla de justicia divina, pero está cometiendo un pecado portal y eso es un castigo. Va a ir al infierno con esa gran mentira […] Ya no me afecta, el problema lo tiene ella», dijo ante los micrófono de Gtres mientras daba un paseo por las calles de Madrid.

Pepe Navarro por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Está arruinada interiormente y es muy difícil que levante cabeza. Cuando deje esta vida irá al infierno por vivir en pecado mortal», añadía. Estas declaraciones llegaron a raíz de la resolución de la última batalla judicial entre la ex pareja tras la demanda que el presentador interpuso a la venezolana por vulneración del derecho al honor e intimidad. La sentencia del Supremo se dictó en favor de Ivonne, después de un recurso de casación por parte del periodista.