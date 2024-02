La guerra entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes lleva años abierta y, parece ser que, por el momento, no hay previsión de que puedan acercar posturas, al menos, por ahora. Una batalla mediática y judicial que ha provocado que sean dos de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Por su parte, el presentador sigue férreo en su posición de no reconocer al hijo de la venezolana, Alejandro Reyes, como suyo, pese a que la justicia así lo dictaminó.

Pepe Navarro en una imagen de archivo / Gtres

Por otro lado, Navarro no dudó en demandar a la modelo por intromisión al honor y a la intimidad tras conceder una entrevista en Lecturas en el año 2019. El comunicador perdió el proceso en primera y segunda estancia. Y, pese a que recurrió en el Tribunal Supremo hace unos días volvió a perder.

Pepe Navarro recurrirá el caso: esto es lo que piensa

Pepe Navarro ha reaparecido en la fiesta de Geox, donde ha hablado sobre este juicio que ha perdido contra Ivonne tras conocerse la resolución. «Voy a recurrir al Constitucional, porque me parece que se ha atentado gravemente contra mis derechos fundamentales y como tal lo reclamaré ante el Constitucional y si es necesario ir a Europa, esto no se puede quedar así. Que una persona se pegue 12 años machacándote, insultándote, calumniando y basada en una mentira… Una persona que es capaz de hacer lo que está haciendo, engañar a su hijo como lo está engañando, moralmente impresentable por una razón muy sencilla, porque ella sabe que es mentira todo y no es capaz de moralmente solucionarlo. Podemos entender que casi está engañando a la justicia o se está aprovechando de la justicia», ha indicado Navarro.

Journalist Pepe Navarro at photocall for premiere show Esencia in Madrid on Tuesday, 14 march 2023.

«Con este tipo de personas es difícil solucionar las cosas como lo hacen las personas civilizadas», ha añadido, revelando así que es complicada una reconciliación por su parte. «Una persona que se ha aprovechado tranquilamente de unas circunstancias y de unas mentiras y ha estado 10 o 12 años viviendo a mi costa. Eso es lo único que ha ocurrido, hablando mal de ti, calumniando, pero bueno», ha proseguido en su relato. Navarro ha anunciado también que este 2024 tiene otro juicio pendiente, sus dos hijos contra la maniquí. «Por esa barbaridad que dijo que uno de los hijos no era mío. Fíjate las barbaridades que llega a decir esa señora», ha continuado.

Pepe Navarro / Gtres

Por otro lado, y al margen de este entramado judicial en el que lleva inmerso varios años, Pepe Navarro también ha hablado sobre su paso por El Desafío, el espacio de Antena 3 en el que los concursantes deben demostrar sus habilidades frente a los retos semanales. «Es muy divertido. Hacer una cosa distinta cada semana, es fantástico. Prepararte, hacer las pruebas y después llega el día de la verdad. Yo todo lo hacía bien, pero el día de la verdad la pifio», ha dicho sobre el formato.