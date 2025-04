Bertín Osborne y Gabriela Guillén han acercado posturas: "Hay tonteo"

Después de meses de enfrentamiento, Bertín Osborne y Gabriela Guillén han acercado posturas. Tanto es así que han dejado atrás las rencillas del pasado y ya han tenido varios encuentros que confirman que hay una buena relación entre ambas partes. Fue hace un mes cuando el intérprete de Noches de San Juan tomó la decisión de conocer al hijo que tiene en común con la empresaria, nacido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid.

Primero tuvieron un encuentro en la capital, pero no en casa de Guillén. Estuvieron únicamente el pequeño, Bertín y Gabriela y a raíz de esa cita vinieron otras tantas más.

«A día de hoy, Bertín y Gabriela no sólo se están viendo ni están teniendo contacto por ser los padres de ese niño. Es decir, se están volviendo a ver, está habiendo tonteo, puede haber cierta ilusión», ha indicado Leticia Requejo en TardeAR. Además, cabe reseñar que la periodista ha asegurado que Gabriela Guillén no ha desmentido esta información. «La semana pasada cuando Tino da la noticia (hace referencia al fotógrafo que contó que el cantante estaría de nuevo ilusionado de una compañera de trabajo), yo hablo con Gabriela y me desmintió esa información y la propia Gabriela me dijo que me fiara de ella porque por ahí no van los tiros», ha continuado, al mismo tiempo que ha puntualizado que «no sé si volverán a ser pareja».

La confesión de Bertín Osborne

Este giro de 180 grados entre Bertín y Gabriela se produce días después de que el artista reapareciera en IFEMA rodeado de amigos tras conocerse que será conde de Donadío de Casasola, un titulo nobiliario que ha heredado de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, que falleció el pasado mes de octubre a los 96 años.

«He estado jugando con él muchas tardes, es una monada y Gabriela una niña estupenda, nos llevamos fenomenal», llegó a confesar ante los medios de comunicación.

Un importante comunicado

Fue el pasado mes de junio cuando Osborne emitió un comunicado para reconocer, por primera vez, al pequeño que nació fruto de la relación que tuvieron. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzó diciendo en la misiva.

De esta manera, tal y como continuó el escrito, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas»» algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño».