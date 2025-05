A comienzos del pasado mes de abril, Bertín Osborne reaparecía ante los medios para comunicar una sorprendente noticia. Tras asegurar que no tenía intención de ejercer de padre de su hijo en común con Gabriela Guillén, el artista confesó que ya había pasado tiempo con el benjamín de sus descendientes. «Es una monada de niño. He estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo. El niño no tiene culpa de nada, los errores que cometamos los padres es cosa nuestra. Gabriela es una niña estupenda y nos llevamos fenomenal», comentó el padre de las hermanas Osborne Domecq, que volvió a convertirse en padre por séptima vez una vez superada la barrera de los 70.

Sin embargo y aunque el ex de Fabiola Martínez presumió de su faceta como padre, lo cierto es que Gabriela Guillén -que sigue inmersa en una batalla judicial con el padre de su hijo debido a la manutención del menor-, no está del todo de acuerdo con su rol con el pequeño.

El dardo de Gabriela Guillén a Bertín Osborne

Gabriela Guillén en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Estoy con el peque a tope, con mucho trabajo ha venido mu madre, estoy apoyada, feliz, ahora está ella y puedo salir y disfrutar de mis amigos», ha dicho la empresaria en su última aparición ante los medios. La de Paraguay, que hace malabares para poder conciliar, no esconde sin embargo la felicidad de esta etapa al lado de su hijo, del que se desconoce el nombre. Además, ha desvelado que ha crecido mucho en los últimos meses: «Si es que ya mide casi un metro el niño, es que es muy grande, es muy grande. Tiene ropa de dos, tres años y es bastante grande, sí. Me da mucha pena que crezca, ya no tengo bebé, pero bueno es ley de vida y yo, vamos, estoy enamorada cada vez que lo veo digo: ‘Ya eres un hombrecito’. Y las cosas que hace…».

Para la amiga de El Turronero la maternidad no ha sido nada fácil ya que desde el primer momento, inclusive desde el embarazo, tuvo que afrontar la llegada de su primogénito en solitario al no contar al cien por cien con Osborne: «¿Lo más fácil de la maternidad? No sé que es más fácil, quizás verle levantarse y sonreír y lo más difícil es pasar mucho tiempo fuera y, bueno, tenerlo en la guardería y muchas veces llegar tarde a casa».

Gabriela Guillén con su hijo. (Foto: Gtres)

Una vez más, Gabriela -que hace meses optó por no hablar del cantante-, no ha dudado en mandarle un dardo sobre su papel como padre: «Yo, respecto a este tema, creo que él lo tiene que decir, yo no voy a poner ninguna palabra en su boca porque creo que es el que tiene que hablar y dar el paso. Yo jamás voy a obligar a nadie a querer y a cumplir sus obligaciones. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Lo estoy llevando todo sola. Habrá manutenciones de lo que corresponde y merece mi hijo.