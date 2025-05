Telecinco promete incendiar el prime time con una entrevista este viernes, 9 de mayo, que huele a pólvora: Gabriela Guillén regresa al plató de ¡De viernes! dispuesta a dinamitar la aparente tregua con Bertín Osborne. Cuando parecía que la tormenta mediática se había disipado tras el reconocimiento público del cantante sobre su paternidad, Guillén reaparece con una actitud que deja claro que la guerra está lejos de haber terminado.

En el avance emitido por la cadena, Gabriela desmonta la narrativa de Bertín sobre su implicación como padre. Mientras él aseguraba haber compartido tiempo con su hijo en varias ocasiones, ella lo desmiente sin titubeos: «Ha sido una sola vez. Si no le quiere ver, no voy a obligar a nadie. Es una pena, tampoco puedo pedir peras al olmo. A mí no se me olvida, me hizo muchísimo daño», dice.

Tras meses de silencio y acuerdos económicos bajo la mesa, Gabriela parece haber decidido que es hora de contar su versión sin filtros. Cabe destacar que, aunque Bertín reconoció legalmente al niño y acordó una pensión, su implicación emocional ha sido, según Guillén, prácticamente nula. Así, la entrevista de esta noche promete ser un ajuste de cuentas en toda regla. Gabriela no sólo hablará del escaso contacto de Bertín con su hijo, sino que también revelará detalles sobre el acuerdo económico alcanzado y cómo ha sido su vida desde que decidió criar al niño prácticamente sola.

El regreso de Gabriela coincide con una semana especialmente mediática para ambos. Como si fuera una partida de ajedrez en la que los dos juegan en paralelo pero con objetivos cruzados, tanto ella como Bertín han protagonizado sendas portadas de revista que han vuelto a colocar su historia en el centro de todos los titulares. Él, en Semana, luciendo músculo y bañador, presumiendo de figura a los 70 como si nada hubiera pasado. Ella, en Lecturas, disfrutando de un día de playa en la costa levantina, junto a su hijo en común con el cantante. Algo, cabe destacar, que no le ha sentado especialmente bien. «No tenía ni idea. No lo había visto, vaya favor me hacéis…», expresó al verse. Una reacción que refleja claramente su descontento con la publicación de las imágenes, que considera una intromisión innecesaria en su vida privada y, sobre todo, en la de su hijo.

Además, este movimiento mediático llega en un momento delicado para Bertín, quien enfrenta una complicada situación financiera, con deudas millonarias y embargos que han salido a la luz en los últimos meses. Por ello, el intérprete tiene prohibido vender las propiedades que están a nombre de su empresa hasta que solvente su deuda. La aparición de Gabriela en televisión podría añadir más presión al ya tambaleante equilibrio del cantante.