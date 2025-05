Gabriela Guillén ‘revienta’ su portada junto a su hijo: "Flaco favor me hacéis"

Gabriela Guillén ha vuelto a ser protagonista en la prensa del corazón tras aparecer en la portada de una revista junto a su hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. Las imágenes, que muestran a madre e hijo disfrutando de un día de playa en la costa levantina, han generado diversas reacciones. Sin embargo, la empresaria y masajista no ha recibido con agrado esta exposición mediática. Al ser abordada por los medios de comunicación en las inmediaciones de su centro de estética en Madrid, Guillén ha expresado su molestia de forma irónica.

«No tenía ni idea. No lo había visto, vaya favor me hacéis…», han sido sus palabras. Una reacción que refleja claramente su descontento con la publicación de las imágenes, que considera una intromisión innecesaria en su vida privada y, sobre todo, en la de su hijo. Estas declaraciones cobran aún más peso ahora que, tras meses de exposición mediática, parecía que las aguas en torno a las acusaciones de que estaba comercializando su intimidad se habían calmado. Al igual que todo lo que concierne a su relación con el padre de la criatura.

Sobre esto último, Gabriela sí ha querido dejar claro que mantiene una buena relación con Bertín. «Me alegra que esté pendiente del bebé», ha afirmado, aunque evitó entrar en más detalles sobre su situación actual con él. Esta actitud conciliadora contrasta con los momentos de tensión vividos en el pasado, cuando la empresaria tuvo que acudir a los tribunales para que se reconociera la paternidad del cantante. «Está todo bien. Muy bien. No quiero comentar nada al respecto, estoy contenta por mi hijo. Que esté es lo importante. Tenemos una relación cordial», ha dicho.

Aunque Bertín Osborne reconoció públicamente la paternidad en junio de 2024, cabe recordar, el proceso legal continuó debido a que no respondió formalmente a la demanda presentada por Guillén. En diciembre de 2024, se celebró un juicio en el que el juez determinó que Osborne es el padre biológico y legal del niño, aunque este no llevará su apellido. Además, se estableció que el presentador de Mi casa es la tuya deberá hacerse cargo de las costas del proceso y de la manutención del menor con carácter retroactivo, ya que Gabriela Guillén había asumido todos los gastos hasta ese momento. La ausencia de Bertín en el juicio fue notable. Su abogado explicó que, al haber reconocido la paternidad desde el inicio, su presencia no era necesaria. Sin embargo, Gabriela expresó su descontento por la falta de implicación directa del cantante en el proceso judicial.​

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Al margen de lo anterior, en estos momentos Gabriela Guillén está centrada en su faceta profesional, buscando ampliar su equipo y ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Recientemente, ha expresado su indignación por haber sido incluida en una lista de morosos debido a un desacuerdo con una compañía telefónica. «Yo había pagado y no debía nada», declaró, explicando que esta situación le ha causado problemas al solicitar un préstamo para su negocio.