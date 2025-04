Una vez más, Gabriela Guillén se ha pronunciado sobre la relación que tiene con Bertín Osborne. Si bien cuando se conoció que estaba embarazada del hijo que tienen en común (nacido el 31 de diciembre de 2023), se distanciaron, luego retomaron una relación cordial. Sin embargo, parece que su cercanía no termina de llegar a buen puerto.

Ha sido la propia Gabriela la que se ha pronunciado al respecto. La empresaria ha sido vista haciendo sus quehaceres diarios por las calles de Madrid y se ha sincerado ante los medios de comunicación.

Gabriela Guillén planta cara a Bertín Osborne

Hace tan solo unos días, su amiga, Raquel Arias, comentó que el cantante no ha visto varias veces al pequeño, sino una. Al oír esto, Gabriela Guillén sonríe. «Mira, es algo que no voy a comentar. Ya os dije que es algo que quiero mantener privado, dentro de lo posible. Preguntárselo a él que es quien ha dado detalles, así que tendréis que preguntárselo a él», ha asegurado.

Después, el periodista ha querido saber si ha habido algún avance sobre la manutención del hijo que tienen en común. «Todo sigue igual», ha indicado. Sobre su papel como madre y padre ha comentado que «es muy duro, de verdad, estoy agotada».

Las declaraciones de Raquel Arias

En el marco de la premiere de la película Todo lo que no sé , celebrada en Madrid, Raquel Arias se sinceró ante las cámaras. «Me hizo mucha gracia porque habla en plural, entonces si Bertín quiere quedar bien que quede bien, pero que no hable en plural. Si quiere hablar que hable y deje las cosas claras», dijo. «De repente, me levanto y veo un vídeo de Bertín hablando como que parece que ha visto a su hijo muchísimos días y que ha pasado muchísimas tardes como dice y, creo que después de tanto tiempo esperando a que vea al hijo que al menos deje las cosas claras y que si le ha visto alguna vez o una vez y que aproveche y siga viendo a su hijo que es lo que tiene que hacer como padre», añadió.

Fue durante un evento celebrado en IFEMA donde el intérprete habló sobre este asunto. «He estado jugando con él muchas tardes, es una monada y Gabriela una niña estupenda, nos llevamos fenomenal», llegó a confesar.