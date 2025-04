Eva Zaldívar, inevitablemente, se ha situado de nuevo en el foco mediático debido a la entrevista de Pepe Navarro en ¡De Viernes!, su ex marido, con el que estuvo casada durante más de quince años y con el que tuvo dos hijos en común. Tras su separación, ambos llegaron a un acuerdo desconocido hasta la fecha y que se ha destapado ahora con respecto a sus propiedades.

El acuerdo con el que sellaron la paz

Cuando Pepe Navarro tuvo un affaire con Ivonne Reyes, entonces estaba casado con Eva Zaldívar. El propio presentador reconoció recientemente en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona que le fue desleal a la madre de sus dos hijos durante su matrimonio con la modelo venezolana. Sin embargo, aunque Eva fue consciente de ello, el comunicador siempre ha dejado claro que su relación es excelente y que tiene un gran respeto por la madre de sus hijos en común. «Eva es una chica extraordinaria y, aunque no me casé con ella, formamos una familia maravillosa con Andrea y Marlo. Somos una familia unida», dijo Navarro en una entrevista en Mi casa es la tuya.

Pepe Navarro y Eva Zaldívar en un evento / Gtres

En una reveladora intervención en Dónde estás corazón, Eva desahogó como nunca y repasó su historia de amor con el periodista, al que conoció en una fiesta universitaria. «Al principio era un hombre fantástico, he tenido una vida muy buena con él, cuando presentaba programas poco conocidos (…). Sus horarios empezaron a no cuadrar con los míos, nuestro hijo era muy pequeño y todas las noches me llamaban a casa diciéndome cornuda mientras que Pepe salía», dijo.

Pese a su ruptura, Navarro siempre ha mantenido que la relación entre ellos es cordial por el bienestar de sus hijos, que están al margen de las polémicas que ha protagonizado su progenitor por paternidad de Álex Reyes. Sin embargo, no siempre ha sido así. Tras su ruptura, Eva y Pepe tuvieron un enfrentamiento judicial ya que el presentador denunció el impago del colegio de sus hijos, por lo que pidió una reducción de la manutención inicial. Además, solicitó la venta del domicilio familiar ubicado en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid y en la que residió la familia al completo.

Pepe Navarro y Eva Zaldívar en el año 1994 / GTRES

Precisamente, este 2 de abril, la revista Lecturas ha descubierto un pacto hasta ahora desconocido entre Pepe y Eva sobre la vivienda que el comunicador quiso vender. Según apunta la revista, el presentador mantiene la idea de deshacerse de esta propiedad de La Moraleja de la que aún no se ha deshecho. Según el medio citado, que asegura que maneja documentación sobre ello, Eva (que le embargó judicialmente a su ex marido esta propiedad) dispone de esa casa tras llegar a un acuerdo con Pepe Navarro tras ganarle un juicio en el 2014 en el que le reclamó la pensión para sus hijos. Zaldívar quiso garantizarse el cobro de casi 50.000 euros más costas que no cobró a cambio de continuar en el hogar. «Pepe ha insistido bastante para venderla. Tienen sus acuerdos respecto a la venta. Han llegado a un pacto económico. Él le va a pagar más dinero que el del embargo», ha dicho una persona cercana a Eva: «Había un comprador y el acuerdo entre Pepe y Eva estaba cerrado». Es decir, si Pepe vende finalmente la propiedad, tendría que darle una cantidad a su ex mujer, según el acuerdo al que llegaron.