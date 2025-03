Pepe Navarro ha mostrado sus cartas, o más bien las pruebas que podrían confirmar que él no es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Tras unas semanas en las que se ha puesto en tela de juicio la paternidad de Alejandro, parece que todas las piezas empiezan a encajar. La entrevista que concedió la que fuera azafata de El Precio Justo a Bea Archidona y Santi Acosta abrió de nuevo el debate, a pesar de que ella se negó en todo momento a abordarlo. Por su parte, Pepe, captado por las cámaras en la calle, desmintió toda la historia que Ivonne contó en el programa de Mediaset. Ahora él se ha sentado en el mismo plató y lo ha hecho con mensajes que podrían demostrar la verdad.

«Me parece bien que venga aquí a contar lo que le pasa, pero mucha gente lo está pasando mal y no va a la tele a contarlo. A mí eso me da igual, pero lo que tengo que dejar claro es que esa señora ha mentido», ha explicado en ¡De Viernes!, el periodista. Esa afirmación la ha mantenido en todo momento. Hace unos días él mismo reconocía que «todo es mentira, ella misma es una mentira» y lo ha vuelto a hacer en el formato televisivo.

Además de esta afirmación, ha querido mostrar las pruebas que podrían dejarle fuera en esta batalla por la paternidad de Alejandro Reyes. «En esa época ella tenía un novio en Venezuela y otro más o menos fijo en España que se llamaba Chema y al que le dijo que el niño era suyo. Este hombre se llegó a hacer una prueba biológica y salió negativa», ha revelado ante la atenta mirada de los colaboradores y presentadores del programa.

«A mí me han venido como cinco o seis personas diciéndome que ellos saben quién es el padre, e incluso hombres que llegaban diciéndome que ellos eran el padre», ha seguido manifestando Pepe Navarro. Estas palabras tienen más valor después de la información que recibió el medio ESdiario. Ellos han asegurado que tienen datos de primera mano de una mujer que conoce al verdadero padre y que los sobrinos de este hombre estarían dispuestos a realizar una prueba de ADN para que se sepa la verdad.

Con todo esto, el programa ha querido saber cómo se enteró el periodista del embarazo de Ivonne. Para sorpresa de todos, este ha reconocido que no se enteró del estado hasta pasados los tres meses de gestación, pero sin mencionar la paternidad. «Me dijo ella misma que estaba embarazada. Estábamos en su casa comiendo y me lo soltó. Yo, lo primero que le pregunté fue si lo quería tener; no le pregunté si era mío porque a mí eso no me incumbía, yo sabía perfectamente que mío no era», ha explicado rotundo.

Pepe Navarro revela que intentó ayudar a Ivonne

Cuenta que él mismo se ofreció a ayudarle, ya que no se encontraba en un buen momento económico y quería ser «un buen amigo». Tanto es así que le propuso un proyecto televisivo para que ganara un dinero antes del nacimiento del bebé. «Ella no estaba demasiado bien de dinero y entonces se me ocurrió hacer una propuesta en Antena 3, que era seguir el día a día de una mujer famosa embarazada para que se hiciera con ella y así ayudarla económicamente; ese niño vendría con un pan debajo del brazo», ha expuesto el informador antes de confesar que ella ya le traicionó por aquel entonces.

«Al día siguiente paso por un quiosco y veo en una portada ‘Ivonne Reyes embarazada’ y lo tomé como una traición porque yo le había pedido que guardara silencio hasta que saliera lo del proyecto. Desde ese momento dejamos de tener relación», ha afirmado y, seguidamente, Pepe ha confesado cómo le planteó Ivonne que él era el padre. «Luego ella por la calle empezó a decir que el padre era yo, pero a mí nunca me dijo nada».

El periodista intentó conocer a Alejandro

Todas estas revelaciones han venido apoyadas por diversos mensajes y correos entre Pepe e Ivonne a lo largo de los años. Incluso se ha podido comprobar que el periodista intentó ponerse en contacto con Alejandro y que sería su madre quien cancelara el encuentro entre ambos. «Yo en un determinado momento me acerqué a ese chaval para hablar con él, porque él no tiene culpa de nada y yo quería que él supiera la verdad, que yo no era su padre. En un principio ella lo permite pero luego lo impide, no sé por qué. Esa mujer ha estado diciendo que yo no me presenté a la cita y aquí os muestro que eso no es así», ha asegurado.

Las nuevas pruebas han inclinado un poco la balanza hacia Pepe Navarro y su narrativa, en la que mantiene que asegura que Ivonne carece de veracidad. Estos mensajes reafirman su postura de que el hijo de la televisiva no es suyo, intentando así desmontar lo que él considera una larga cadena de mentiras y malentendidos que empezaron cuando se negó a realizarse la prueba de paternidad hace años y acabó con la justicia declarándole padre de Alejandro por protocolo. ¿Conseguirá Pepe Navarro que la decisión legal refleje la realidad biológica?