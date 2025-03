Pepe Navarro vuelve al foco mediático tras las últimas declaraciones de Ivonne Reyes sobre la paternidad de su hijo Álex. El comunicador se sentará en ¡De Viernes! para contar como nunca su versión sobre esta polémica. Desde hace dos décadas que el enfrentamiento entre el periodista y la ex modelo venezolana no cesa y la tregua parece no estar cerca.

Recientemente, la ex concursante de Gran Hermano VIP volvió a insistir que su hijo era el de Navarro y que así lo dictaminó un juez tras la negativa de Pepe a someterse a una prueba de ADN en el pasado. Ella asegura que su vástago es también biológicamente del presentador, que siempre ha negado que fuera suyo. «José Navarro Prieto es padre biológico del menor Alejandro Reyes Torres. Declaro la referida filiación paterna por naturaleza no matrimonial (…). Los apellidos que debe ostentar el menor Alejandro son los actuales, que conservará (…). Declaro que el demandado queda excluido de la patria potestad, demás funciones y derechos relacionados con el menor o sus descendientes o sobre sus herencias. En concepto de pensión alimentaria para el menor, José Navarro Prieto debería abonar la suma de 600 euros mensuales», reza parte de la sentencia judicial.

Hace más de seis años, el comunicador rechazó someterse a la mencionada prueba. Una decisión que le ha perseguido durante todo este tiempo. Parte de su entorno cercano, como Isabel Gemio, le recomendaron entonces que fuera a un laboratorio para comprobar que realmente no era el padre del menor y que fue todo un error no acceder a la petición de la justicia.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. (Foto: Telecinco)

Un detective privado y un test secreto

A lo largo de los años, la familia de Pepe Navarro no ha dudado en mostrarle públicamente su apoyo. En el año 2021, su hija Andrea se sometió a dos pruebas con su ADN y el de Álex para comprobar que no eran hermanos, como finalmente resultó. «Hay varios marcadores, que nos informan al 100% de probabilidad, de que esta taza que nos trajeron, que podemos decir que es del señor Navarro, porque teníamos su muestra indubitada, que se puede excluir como padre de este menor», dijo Jorge Puente, director del centro Labgenetics, en El Programa de Ana Rosa.

Entonces, el especialista explicó que en ningún momento nadie de su clínica era conocedora del nombre del menor, por lo que no se trataba de ninguna manipulación por parte de la familia de Navarro. «Coincide tanto en la primera prueba que se hizo Andrea, para saber si esa persona era su hermano; como en la segunda, en la que vinieron una madre y un hijo para saber si ese señor era su padre (…). Se ve de una forma muy clara. Hay una posibilidad de que no son hermanos en un 99,6%», dijo el director del laboratorio.

Ivonne Reyes junto a su hijo Álex. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Ivonne Reyes también contrató a un detective privado para conseguir un objeto que tuviera el ADN de Pepe Navarro y llevarlo a un laboratorio. Tal y como desvelaron en su declaración ante el juez, aseguraron que «les contrató una empresa para comprobar si era el padre».

La situación actual

Pepe Navarro e Ivonne Reyes. (Foto: Gtres)

En su última entrevista en Lecturas, donde se sinceró sobre su problema económico, Reyes mantuvo que su hijo era también de Navarro y dejó clara su molestia cuando se refieren a Álex como suyo y no del comunicador. Tras sus duro testimonio sobre su depresión, Pepe no dudó en reaccionar y dejar claro que si se encontraba así era por las mentiras que arrastra, en referencia a la paternidad de su vástago. Sin embargo, sobre la mesa está ahora que salga a la luz el verdadero padre del hijo de Reyes. EsDiario desveló que la familia del progenitor biológico del joven estaría dispuesta a destapar que no es Navarro el padre del hijo de Ivonne Reyes.