Ivonne Reyes ha desvelado que se encuentra en uno de los peores momentos de su vida. La ex modelo ha confesado que está arruinada económicamente y que ha tenido que empezar de cero. A ello se suma que continúa su batalla mediática contra Pepe Navarro, sobre el que mantiene que es el padre de su hijo Álex.

La postura de Isabel Gemio sobre el relato de Ivonne Reyes

Isabel Gemio, íntima amiga de Pepe Navarro, también ha opinado sobre las duras declaraciones de la venezolana. «¿Quién soy yo para opinar sobre algo así? Por supuesto que estoy con mi amigo, es su verdad. Se equivocó en no hacerse la prueba, pero ya está demostrado que no es el padre y no quiero opinar. Siento si tiene una depresión, no se la deseo a ningún ser humano, pero ella no ha sabido manejar su vida, con mi amigo no ha sido honesta. Tela, eh. La verdad para los hijos… para los hijos tenemos que ser ejemplo», ha sentenciado.

Ivonne Reyes junto a su hijo Álex. (FOTO: GTRES)

No es la primera vez que la periodista sale en defensa de Navarro con respecto a su polémica con Ivonne Reyes. En el año 2021, Gemio comentó que la ex modelo no se hacía ningún bien ni a ella ni a su hijo sobre el tema de la paternidad del periodista. «La ciencia dice que no, si no queremos creer a la ciencia y si la justicia va por detrás de la ciencia… Pues así nos va. Él sabe lo que le he dicho, pero los amigos son dueños de su vida, cada uno hace lo que le da la gana. Pepe ha sufrido mucho», dijo.

El último encuentro público entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes en los Juzgados. (FOTO: GTRES)

Por su parte, el comunicador, ha reaccionado al duro testimonio de Ivonne y ha dicho que «es imposible» que tenga «estabilidad y paz mental»: «Esta mujer no está bien. Es normal que esté así con la mentira que vive. Desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento», ha explicado en TardeAR.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes coincidieron a la salida del Juzgado, a pesar de que trataron de evitarse en todo momento. FOTO (GTRES)

Ivonne Reyes insiste en que Pepe Navarro es el padre de su hijo

Reyes ha concedido recientemente una entrevista en Lecturas en la que, además de hablar sobre sus problemas personales, ha insistido en que Pepe Navarro es el padre de su hijo Álex: «Pido respeto para mi hijo y para mí. Cuando se refieren a nuestro hijo, que se refieran bien, es de él y mío. No es el supuesto. No voy a perder ya más mi tiempo. No me compensa».