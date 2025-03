La guerra fría entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes no tiene tregua. Prueba de ello son las palabras que este jueves, 6 de marzo, el presentador y productor de televisión ha dedicado a la que fuera su pareja sentimental durante su visita a ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España. Pepe Navarro ha negado rotundamente ser el padre biológico de Alejandro Reyes Torres y ha instado nuevamente a Ivonne a revelar la verdadera identidad del progenitor. Además, ha cuestionado la estabilidad mental de la venezolana y ha calificado sus acciones legales como «bazofia» y «la mayor mierda del universo».

Fue hace escasos días cuando Ivonne Reyes hizo público un documento judicial que, según ella, confirma de forma definitiva la paternidad de Pepe Navarro. La presentadora y ex concursante de Gran Hermano VIP compartió esta sentencia inédita con el objetivo de acallar a quienes aún ponen en duda que Alejandro Reyes es hijo del reconocido comunicador. «A quién pueda interesar», comenzó escribiendo en su perfil oficial de Instagram. «A los profesionales de los medios de comunicación, aquí os dejo dos párrafos del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Madrid, a 28 de junio de 2010», añadió. La publicación iba acompañada de dos capturas del documento oficial.

Pepe Navarro, visiblemente molesto, ha expresado su hartazgo ante la situación y ha retado a Ivonne Reyes a presentar nuevas demandas si realmente tiene pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones sobre la paternidad. En varias ocasiones ha repetido que no es el padre de Alejandro Reyes, afirmando con rotundidad: «No es mi hijo, no es ni supuesto. Yo no soy el padre». Además, ha dejado claro que no entiende por qué la prueba de paternidad que Ivonne le hizo no ha sido mencionada por la prensa: «Ella me ha hecho una prueba y es curioso que no se hable de eso. Ella contrató a unos detectives que han declarado ante el juez (…) ¿Por qué no me denuncia si yo digo que no es hijo mío?», ha dicho.

El proceso judicial relacionado con la paternidad del hijo de Ivonne Reyes, cabe recordar, se remonta a principios de los 2000. La venezolana afirmó que el vástago era fruto de la relación que mantuvo con Pepe Navarro mientras ella colaboraba en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. En aquel momento, debido a la negativa del periodista al someterse a las pruebas de ADN, el tribunal decidió asignarle automáticamente la paternidad de Alejandro Reyes. Sin embargo, Pepe Navarro siempre ha sostenido que ésta fue una decisión errónea.

Pepe Navarro en ARCOmadrid. (Foto: Gtres)

La relación de Pepe Navarro e Ivonne Reyes

La relación amorosa entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes fue breve pero intensa, y marcó un capítulo importante en la vida de ambos. Se conocieron en los años 90, cuando ambos eran figuras mediáticas y protagonizaron un romance que rápidamente se convirtió en foco de atención de los medios de comunicación. A lo largo de su relación, Ivonne Reyes era vista como una modelo y presentadora venezolana, mientras que Pepe Navarro era uno de los rostros más conocidos de la televisión española.

Durante su relación, la pareja vivió varios altibajos, y los rumores sobre su ruptura comenzaron a crecer poco después de que Ivonne quedara embarazada. Fue en este contexto cuando Reyes aseguró que Pepe Navarro era el padre de su hijo, Alejandro. La relación entre ambos se deterioró rápidamente después de la ruptura, convirtiéndose en un conflicto legal y mediático hasta hoy.