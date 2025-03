Ivonne Reyes está pasando por un momento muy complicado de su vida, aunque en los últimos años ha tenido que enfrentarse a otros aún peores. Lo ha confesado en De viernes, donde ha acudido a hablar de su crítica situación económica y personal. La que fuera conocida por su trabajo en el programa El precio justo ha revelado que lo perdió todo. Todo lo que ganó en sus años dorados en televisión desapareció hasta el punto de tener sus cuentas en números rojos. La ausencia de fondos en sus cuentas la obligaron a acogerse a la ley de la segunda oportunidad para saldar todas las deudas, pero eso no fue lo más duro. A pesar de perder prácticamente todo su patrimonio, lo más difícil fue que casi le cuesta la vida. Tras el covid tuvo que luchar contra una septicemia grave y ha reconocido que está «arruinada y en tratamiento psiquiátrico».

Ahora que su salud ha mejorado, trata de solucionar sus problemas financieros. El proceso de la segunda oportunidad es un mecanismo legal con el que se cancelan las deudas por una situación de insolvencia. Unas deudas que vinieron tras la pandemia y su pelea de vida o muerte contra la infección que se extendió por su cuerpo y la llevó a permanecer ingresada una larga temporada. Tal fue su estado que Ivonne ha reconocido que llegó a preparar su funeral.

Ivonne Reyes. (Foto:Mediaset)

Esta ha sido su primera entrevista en tres años. Ella misma ha revelado que estaba nerviosa de volver a un plató, pero lo ha hecho para sincerarse y contar cómo se encuentra. «Cuando trabajaba en la tele, tenía unos ingresos muy buenos, bastante altos, y vivía muy bien. Ahora no tengo nada. No sé si se llama mano negra, pero me parece raro que nadie me llame», explicó ante Bea Archidona y Santi Acosta. Sus ingresos actuales son inexistentes, pudiendo pagar el alquiler a duras penas. Para hacer frente a todos sus gastos ha tenido que pedir dinero a sus amigos y familiares.

«Cuando llego y tengo la nevera vacía, levanto el teléfono. Empecé disfrazándolo y después directamente decía: ‘¿Me puedes dejar 50 euros y te los devuelvo cuando cobre?’. Yo he llegado a no tener nada en la cartera. Lo poco que tuve lo utilicé para la universidad de mi hijo en Estados Unidos», explica al referirse a la extrema situación a la que se ha tenido que enfrentar.

Fue su hijo el que también la ayudó con sus dificultades financieras. El joven la ayudó con el dinero que obtuvo tras su participación en 2020 en el concurso Supervivientes. Una ayuda que le dolió en el alma a su madre, pero que le estará eternamente agradecida, asegurando también que «si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí». ¡Total, para qué! Vivo gracias a él».

Ivonne Reyes. (Foto:Mediaset)

La vida le está poniendo una dura prueba a Ivonne, pero no siempre fue así. En la entrevista ha manifestado que llegó a tener un gran patrimonio y que perderlo no ha sido por su culpa, sino por la mala gestión de sus gestores que la llevaron a la ruina. «Del dinero que he perdido, no tengo ni idea. «Pero más o menos diez millones», señaló, así como tres casas, entre España y Venezuela.

Si sincerarse sobre estos temas ha sido tenso, más lo ha sido hablar del padre de su hijo. A pesar de las insistencias de los colaboradores y presentadores del programa de Mediaset, Ivonne se ha negado a hablar de Pepe Navarro, pero sí ha reconocido tajante que «mi hijo renuncia a la pensión porque tiene dos dedos de frente, tiene su orgullo y trabaja».

Ivonne Reyes. (Foto:Mediaset)

Con la misma actitud rotunda se ha negado en reiteradas ocasiones a tratar el tema de esa guerra con el periodista, amenazando incluso con irse del estudio televisivo. «No quiero hablar más. Me voy», aseguró. «No quiero hablar más. Si seguimos por aquí, lo doy por terminado. «Si no me quieren pagar, gracias», ha afirmado al explicar que no quería entrar en ese tema, prefiriendo incluso perder el beneficio monetario que le daría la entrevista y que tanto necesita. Como ella reconoció: «No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora, tendré cuando me paguen aquí». Finalmente logró salir airosa del tema, manteniendo su objetivo, conseguirlo también de la situación que está atravesando.