Ivonne Reyes está pasando una semana complicada. Si la que fuera azafata de El precio justo comenzó marzo dispuesta a sincerarse y hablar de la situación por la que está atravesando, no se imaginó que su primera entrevista, después de tres años lejos de la televisión, daría tanto de qué hablar. La venezolana se sentó en el plató del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta para confesar que está arruinada. Además, se negó a responder a las preguntas sobre la batalla por la paternidad que tiene con Pepe Navarro. Ella asegura que él es el padre biológico de Alejandro, su hijo, pero él ha respondido rotundo, negándolo. Por si fuera poco, Ivonne ahora tiene un nuevo frente abierto, y es que hay quien asegura que es otro y no el periodista el verdadero progenitor del joven.

La controversia sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes se ha ido reavivando con el paso de los días. Legalmente, la justicia atribuyó a Pepe Navarro la titularidad de padre cuando este se negó a someterse a una prueba de ADN que comprobase de forma definitiva si es o no el progenitor de Alejandro. Una postura muy diferente a la que tiene ahora. Al mismo tiempo que el comunicador aseguraba su disposición a realizar dicha prueba, han salido a la luz unas informaciones que podrían verificar si no es el padre. Así lo ha escrito ESdiario.

Alejandro Reyes. (Foto:Instagram)

Según el texto de este diario, habría una mujer que conocería al verdadero padre del hijo de Ivonne Reyes. Esta aseguraría también que los sobrinos del hombre en cuestión estarían dispuestos a someterse al examen de ADN para ayudar a Pepe Navarro y cotejar quién es el padre biológico de Alejandro. Las nuevas declaraciones aclararían el papel del periodista, pero, a pesar del resultado, la sentencia judicial seguiría reconociendo a Navarro como el padre por la resolución del anterior proceso judicial, haciendo que fueran dos hombres diferentes, uno el biológico y otro el legal.

La postura de Pepe Navarro

El periodista se negó hace dos décadas a someterse a los exámenes de ADN. Ahora, tras años soportando lo que él considera una sarta de mentiras, ha cambiado de opinión. Ha sido captado por las cámaras y ha asegurado que él sí que se mostró a favor de hacer el examen y dijo: «Lo ofrecí hace 10 años. Y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta. Para que se quede zanjado y que legalmente sea también así».

Pepe Navarro.(Foto:Gtres)

Las palabras de Pepe Navarro fueron duras y tajantes y desmentían toda la historia que Ivonne habría contado en ¡De Viernes!. «Es todo mentira, ella misma es una mentira», puntualizó, revelando también que «el daño que me ha hecho a mí y a mi familia es muy grande. Muy grande. Y además, irrecuperable». Una confesión que evidencia la complicada situación por la que lleva pasando muchos años y que parece que seguirá hasta que se compruebe quién es el verdadero padre.

La ruina de Ivonne Reyes

Con todo lo que está ocurriendo, parece lejana la entrevista concedida a Mediaset por la televisiva. Ivonne atraviesa una crisis personal y financiera que se agrava por su delicado estado emocional. La venezolana aseguró que «He tenido que elegir a veces entre pagar recibos o comer; he regresado a viajar en metro. No tengo cuentas en el banco; ahora mismo no tengo nada. Los bancos ya no me conceden créditos, ya ni me cogen el teléfono». Unos cambios en su vida que se vieron provocados por la enfermedad que padeció hace unos años y la mala gestión de sus asesores financieros.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro. (Foto:Gtres)

A sus problemas emocionales y económicos ahora se suma también la posibilidad de una nueva prueba de paternidad que desmontara la historia que se ha limitado a contar en estas décadas. La misma que Pepe Navarro tacha de falsa. El debate público y mediático continúa alimentando la polémica que puede desembocar en que la verdad biológica y la legal no coinciden.