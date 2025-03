Pepe Navarro reacciona a las acusaciones de Ivonne Reyes: "Ella misma es una mentira"

Pepe Navarro no se ha callado tras las palabras de Ivonne Reyes. La presentadora acudió a su primera entrevista televisiva después de tres años alejada de los platós y lo hizo para sincerarse sobre los malos momentos económicos que está pasando, así como recordar la complicada situación por la que pasó al sufrir una septicemia grave que casi le cuesta la vida. En sus declaraciones ha intentado dejar de lado el tema de Navarro y su guerra familiar, negándose en rotundo a contestar a las preguntas que le hacían sobre él. Una postura muy diferente a la que ha tomado el periodista al ser captado por las cámaras en plena calle. «Es todo mentira», ha dicho tajante.

«Hace 15 años que está así, o sea, que no hay nada nuevo. Pero yo no os puedo decir nada, que los problemas de cada uno son de cada uno. Ella tiene un problema grave y es que sigue mintiendo», ha comenzado diciendo Pepe. Sereno y contundente, ha repetido en varias ocasiones que «es todo mentira, ella misma es una mentira». El periodista, muy seguro de lo que estaba diciendo y sin dudar ni un segundo, ha reconocido que él no vio el programa en el que entrevistaron a Ivonne, pero ha asegurado que no le hace falta. Navarro ha explicado que lleva 15 años repitiendo lo mismo y que todo es una mentira que ella mantiene y que solo le perjudica a ella.

Pepe Navarro.(Foto:Gtres)

«Son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida. Y eso no es bueno para nadie. Y la cabeza, pues, no mantiene un equilibrio, no mantiene una serenidad. Porque vives en una mentira, tú sabes, cuando te enfrentas al espejo cada mañana, que estás viviendo en una mentira. Y eso perjudica. Es más, yo no creo que vaya al psiquiatra ni mucho menos», ha añadido ante las cámaras manteniendo su postura y su opinión. Una opinión muy diferente a la que mostró la que fuera azafata de El precio justo en su paso por el plató de ¡De Viernes!.

Ivonne Reyes. (Foto:Mediaset)

Allí, pese a las negativas a hablar del tema, se refirió a Pepe Navarro como padre biológico y jurídico de su hijo Alejandro, pero el nativo de Córdoba ha dejado claro que eso nunca se ha comprobado y que él siempre se ha mostrado dispuesto a realizarse una prueba que dictamine si realmente es o no el progenitor del joven. «Lo ofrecí hace 10 años. Y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta. Para que se quede zanjado y que legalmente sea también así», ha manifestado.

Además, tras reconocer que estuvo siempre dispuesto a averiguar si era el padre o no de Alejandro, también ha hablado del supuesto rechazo de este de la pensión que le debía pasar. «Eso es mentira, completa mentira. Él renegó cuando nosotros presentamos la demanda para decir que ya se buscaba la vida y demás. Cuando se presentó la demanda, él no se quiso presentar al juicio», ha sentenciado, con una muy clara versión de los hechos, que dista completamente de la postura defensiva de Ivonne sobre el asunto.

Pepe ha querido también puntualizar que Ivonne no es consciente del daño que le lleva haciendo a él y a su familia en todos estos años, tanto a nivel personal como familiar, social o profesional. Ha afirmado que «ella va a su juego y a su mentira y a sacar dinero como ha hecho durante mucho tiempo. Se lo quiero recordar. Por la primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros. No está mal. Y la segunda, 83.000. No me lo invento. Está en un documento que se presentó al juez en su día».

Pepe Navarro.(Foto:Gtres)

Unas cantidades de dinero que ya no estarían a disposición de la televisiva tras reconocer en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que está completamente arruinada y acogiéndose a la ley de la segunda oportunidad. Quién no parece que haya tenido esta segunda oportunidad ha sido el propio Pepe Navarro, visiblemente dolido por los acontecimientos que ha tenido que vivir. Él mismo ha reconocido que «me entristece por ella, ¿no? Pero el daño que me ha hecho a mí y a mi familia es muy grande. Muy grande. Y además, irrecuperable», confesaba al recordar la repercusión de estos 15 años de lo que para él han sido todo mentiras.