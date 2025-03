Ivonne Reyes ha revelado estar pasando por un momento extremadamente difícil. La presentadora ha compartido detalles de su grave depresión y una situación financiera crítica, mencionando que su vida se ha visto marcada por años de dificultades. En este contexto, la entrevista ha generado una nueva respuesta de Pepe Navarro. Esta vez en directo en el programa TardeAR, en Telecinco. En su intervención, Navarro ha expuesto que, si ella dejara de mentir acerca de la paternidad de su hijo, podría empezar a «encontrar paz».

El tono de Pepe Navarro ha sido muy directo y crítico hacia Ivonne. Para él, no existe justificación para continuar con lo que considera una «mentira». En sus declaraciones, el presentador ha explicado que la única manera de que todos puedan vivir en paz es que se realice la prueba de ADN, un acto que considera un paso hacia la liberación emocional tanto para Ivonne como para él mismo. Según su punto de vista, si ella decidiera dejar atrás esta mentira, las tensiones se aliviarían, y ambos podrían encontrar una forma de continuar con sus vidas. «Cuando se refieran a nuestro hijo que se refieran bien, es de él y mío. No es el supuesto. No voy a perder ya mi tiempo más, por nadie. No me comprensa. Quiero vivir. Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental», ha dicho.

Pepe Navarro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Desde hace 10 años, le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace 10 años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento», ha añadido Navarro.

La discusión sobre la paternidad de Ivonne y Navarro, es más que evidente, sigue siendo uno de los puntos más conflictivos de la ex pareja. Ivonne ha insistido públicamente en que él es el padre de su hijo Alejandro, pero Pepe ha desmentido esto en varias ocasiones. Además, la venezolana ha hablado abiertamente de la tensión emocional y el dolor que ha causado esta situación en su vida. El hecho de que el comunicador no haya reconocido públicamente a su hijo parece haber sido un factor clave en el malestar emocional de la presentadora. Sin embargo, a pesar de sus constantes declaraciones sobre el bienestar de su hijo y su lucha por encontrar apoyo en medio de sus dificultades económicas, Pepe mantiene su postura de que la situación no cambiará hasta que Ivonne se enfrente a la verdad.

Ivonne Reyes, al límite

Ivonne Reyes se ha visto afectada, en sus propias palabras, por una serie de malas decisiones financieras y complicaciones fiscales, lo que la ha llevado a perder una considerable fortuna de más de 10 millones de euros. En este contexto, Reyes se habría acogido a la Ley de Segunda Oportunidad para intentar reorganizar sus finanzas y salir de una espiral de deudas. No obstante, este proceso no ha sido sencillo y ha afectado a su bienestar emocional.

Así lo confirmó en la tarde de este martes, 11 de marzo, el periodista Luis Pliego en el programa antes citado. «Es una situación absolutamente crítica porque ella está acogida a la Ley de la Segunda Oportunidad. Es decir, no puede tener nada a su nombre, no puede tener propiedades, de hecho las ha perdido todas porque se las han embargado, ha perdido tres casas (…) Está negociando con determinados acreedores», explicó. Además, el colaborador de televisión detalló que la situación con Hacienda de Ivonne Reyes ha sido uno de los principales detonantes de sus problemas financieros. El proceso judicial relacionado con deudas fiscales y otras complicaciones habría obligado a la actriz y empresaria a reestructurar su vida económica y a asumir una serie de dificultades.