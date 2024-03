Jaime Ostos Jr. está dispuesto a todo con tal de recuperar lo que cree que le pertenece tras la muerte de su padre, Jaime Ostos. Prueba de ello es la demanda que, recientemente, ha interpuesto contra su hermano, Jacobo, y la viuda del torero, Mari Ángeles Grajal. Jaime falleció en enero de 2022, a los 90 años de edad, al sufrir un infarto de miocardio mientras dormía. Lo cierto es que desde entonces, la familia está envuelta en una importante trifulca por su herencia. El matador no tenía testamento y sus dos hijos mayores, Jaime y Gabriela, denuncian que Grajal y Jacobo se han quedado con todo lo que han querido, «sin darles opción».

Este martes, Jaime Ostos Jr. intevino en directo en el programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3. El primogénito del difunto Jaime Ostos aseguró que no sólo quiere «recuperar la legítima de su padre». También habló de sus intención de solicitar una prueba de ADN a Jacobo Ostos, el último hijo del torero fruto de su relación con Mari Ángeles, para terciorarse de que es su hermano. «Ahora tengo toda la documentación para desmontar lo que ha dicho Jacobo en un juzgado. Ya están mis abogados poniendo las demandas y en unos días le llegarán (…) Hasta hace poco no teníamos ni el certificado de defunción de mi padre. Sigue sin estar registrada la defunción en el Registro Civil. Yo me he preocupado de conseguir la documentación y se hará lo que la ley dicta», afirmó sobre lo primero.

Jaime Ostos Jr., en Madrid. / GTRES

«Pediré las pruebas de ADN. La señora Grajal tenía un amante cuando se quedó embarazada de Jacobo y él se parece mucho a este señor. Si Jacobo tuviera nuestra sangre no se estaría comportando de esta manera, habría hecho las cosas de forma correcta. Él le tenía muy poco respeto a mi padre, muy poco o ninguno», añadió sobre el parentesco de Jacobo.

Entre los enseres que dejó Jaime Ostos y que han desatado más polémica entre el clan, destaca la vivienda donde el diestro vivió, hasta su muerte, con Grajal, así como un capote que los dos hermanos, Jaime y Jacobo, reclaman para sí mismos. «Ese capote se hizo para mi bautizo después de que mi padre sufriera una cogida grave. Me presentaron en ese capote a la Virgen del Pilar y mi padre siempre me dijo que era para mí», dijo el primogénito. «Yo no me lo voy a quedar, quiero llevarlo a la Real Maestranza de Sevilla. Todos los trofeos y otras cosas taurinas que tiene Jacobo en su casa deberían estar en los museos», sentenció.

Mari Ángeles Grajal y Jaime Ostos, en una feria taurina. / GTRES

Mari Ángeles Grajal se pronuncia sobre las intenciones de Jaime Ostos Jr.

La reacción de Mari Ángeles Grajal a las intenciones de Jaime Ostos Jr. de solicitar una prueba de ADN a Jacobo Ostos, no se ha hecho esperar. En una llamada para el ya citado programa, a los mandos de Sonsoles Ónega, la doctora y viuda de Jaime Ostos se ha reído de forma irónica al ser preguntada expresamente por esta cuestión para negar después, tajantemente, haber tenido un amante. «Dice que se lo presenten porque no sabe a quién se refieren», ha dicho la colaboradora Beatriz Cortázar por voz de Grajal.