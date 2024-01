Jacobo Ostos ha negado en repetidas ocasiones la existencia de un cuadro de Picasso que perteneció a su padre, Jaime Ostos, quien falleció a consecuencia de un infarto, a los noventa años de edad, hace ahora dos años. Sin embargo, el programa Y ahora Sonsoles, a los mandos de Sonsoles Ónega, ha tenido acceso a dicha obra en la tarde de este martes.

Se trata de un dibujo que el pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo, regaló a Ostos después de que éste le dedicara un toro durante una corrida en Nimes, la ciudad de la región de Occitania del sur de Francia que en su día fue una importante colonia del Imperio romano. El dibujo representa la cabeza de un toro de lidia, también denominado toro bravo, y, según Francisco Javier Fructuoso, perito tasador de obras de arte, quien ha intervenido, en directo, en el citado programa, estaría «valorado entre dieciocho mil y veinte mil euros». «Era una costumbre que tenía con todos los toreros españoles que iban a Francia», ha dicho.

La obra que Picasso pintó a Jaime Ostos / Antena 3

Sobre el año exacto en que Picasso pintó la obra en cuestión, Fructuoso no ha podido ahondar en detalles, puesto que el pintor vivía en la Costa Azul, en el sur de Francia, y acudía con bastante frecuenta a las corridas de toros. Pablo Picasso, es digno de mención aquí, era muy aficionado al arte taurino. Desde su infancia en Málaga, en donde su padre lo llevaba frecuentemente a la plaza, siempre sintió una enorme fascinación por la fiesta nacional. Tanto, que adoptó al minotauro, el hermano mitológico del toro, como su alter ego y elemento clave en su pintura. Para Picasso, los toros simbolizaba la virilidad española y una alegoría de la lucha dramática entre la vida y la muerte.

Tampoco se conoce, a día de hoy, el paradero de la obra que, según Nacho Gay, colaborador de Y ahora Sonsoles, formaría parte de la polémica herencia del matador. Jaime Ostos, cabe recordar, no hizo testamento por lo que sus descendientes llevan desde su muerte, reclamando la parte legitima que les corresponde. Tanto Jaime Ostos Jr. como sus hermanas Gabriela y Gisela aseguran no haber recibido ningún objeto de valor de su padre, ni haber cobrado nada, inclusive, de la vivienda donde vivía su padre, ya que estaba a nombre de María Ángeles Grajal, la que fuera su última esposa.

El día que Jaime Ostos habló sobre este dibujo

Pocos días antes de fallecer, Jaime Ostos concedió una entrevista a un medio colombiano en la que, curiosamente, habló de la existencia del dibujo. El torero aseguró poseer la obra y confesó, además, que varios compradores le habían ofrecido por ella hasta «un millón de euros». No obstante, rechazó el negocio porque «es de mis hijos». «Este dibujo me lo pintó Picasso y me lo regaló con dedicatoria y todo: ‘Los toros son ángeles que llevan cuernos’. Por este dibujo me han ofrecido un millón de euros. Pero no lo vendo porque es de mis hijos», dijo.

«En un corrida en la que le dediqué un toro a Picasso, él me pidió que le pintara en una cuartilla de papel de hotel una cabeza de toro y que se la dedicara. Entonces, en ese papelito le pinté la cabeza del toro que me pidió, la que acompañé de la siguiente dedicatoria: ‘Afectuosamente Jaime Ostos’. A lo que Picasso me ripostó: ¿y porque no has puesto afectuosamente Jaime Ostos a Picasso? Entonces, Picasso cogió el dibujo y me lo firmó», añadió sobre este asunto.