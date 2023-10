Nuevos problemas para María Ángeles Grajal: legalmente no es viuda de Jaime Ostos

La polémica ha estallado por los 650.000 euros que ha ganado María Ángeles Grajal después de vender la casa en la que pasó los mejores años de su vida al lado del torero Jaime Ostos. Esta propiedad estaba a su nombre por cuestiones legales y no ha repartido el dinero con el resto de herederos. Recordemos que Jaime tuvo dos hijos con Consuelo Alcalá y una hija a raíz de una relación extramatrimonial.

La doctora ha empezado una nueva etapa al lado de su hijo Jacobo, conocido por haber trabajado como DJ y modelo. Vivirá con él en un domicilio situado en La Moraleja, la urbanización preferida de los famosos.

Maria Ángeles Grajal en la Corrida Goyesca de Ronda / Gtres

María Ángeles Grajal está en el centro de la noticia después de los ataques que ha recibido por parte de los hijos mayores de Jaime Ostos. A partir de ahora vivirá en un bajo de 175 metros cuadrados en el Soto de la Moraleja. Tendrá 3 habitaciones y 3 baños, lo suficiente para vivir cómoda y sin las ataduras que generaba la mansión del torero.

En teoría hizo una llamada al resto de herederos antes de vender el inmueble por si querían llevarse algo, pero Jaime, hermano de Jacobo Ostos, asegura que ya no había nada de valor, por eso ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

Jacobo Ostos, en una imagen de archivo / Gtres

La situación legal de María Ángeles está en el punto de mira. Se ha llevado una gran parte de la herencia de Jaime Ostos y ahora han confirmado que legalmente no es su viuda porque se separaron y no volvieron a casarse. A pesar de que ambos dijesen lo contrario, periodistas de total solvencia, como Paloma Barrientos o Paloma García-Pelayo, aseguran lo contrario.

La situación de María Ángeles Grajal empeora

La doctora y el torero se convirtieron en uno de los matrimonios más perseguidos por la crónica social, así que todos sus movimientos quedaron reflejados en las páginas de las mejores revistas de la época. Contrajeron matrimonio por lo civil el 6 de marzo de 1987 en San Lorenzo de El Escorial y firmaron un régimen de separación de bienes ante el notario Alberto Ballarín marcial el 27 de mayo de ese mismo año. Por aquel entonces Jaime Ostos tenía 56 años y Grajal 34.

Jacobo Ostos, en una imagen de archivo / Gtres

La aparición de una supuesta amante y otro tipo de rumores que no dejaban bien a Jaime Ostos, consiguieron que la neumóloga y el diestro tomasen caminos diferentes. Durante un tiempo estuvieron separados. Esta etapa empezó el 7 de octubre de 1991, cuando el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcobendas acordó la disolución del matrimonio civil. Según el diario ABC, en los certificados oficiales no consta ninguna otra anotación y esto quiere decir que legalmente María Ángeles Grajal no es la viuda del famoso maestro.

Nuevas acusaciones

Jaime Ostos y María Ángeles Grajal / Gtres

La periodista Pilar Vidal ha explicado que la doctora y Jaime Ostos no se molestaron en volver a legalizar su situación sentimental. Grajal aseguró que se habían casado en una ceremonia íntima, siguiendo los consejos que le dio su madre, pero no hay ningún documento que lo acredite. «No se casaron, Mari Ángeles nos mintió. El otro día ella le desmintió a Paloma García-Pelayo la boda religiosa porque nosotros habíamos solicitado a todas las diócesis que nos hiciesen entrega de ese documento», explica la colaboradora de Y ahora Sonsoles.

«Ella ya se sintió acorralada y no tuvo más remedio que reconocer que no. Pero ahora tendrá que reconocer que la legal, por la vía civil, tampoco Es súper divertido, porque puede haber dos viudas», añade la periodista. Todo esto no ha hecho más que complicar los problemas que la madre de Jacobo Ostos está teniendo tras recibir la herencia del gran amor de su vida.