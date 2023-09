Jaime Ostos y su entramado familiar: Consuelo, María Ángeles y una relación extramatrimonial

Los hijos de Jaime Ostos y Consuelo Alcalá están en pie de guerra y han arremetido duramente contra María Ángeles Grajal, quien acaba de vender una propiedad que formó parte del patrimonio del torero. Sin embargo, en un momento determinado Jaime puso esta vivienda a nombre de la doctora, por eso ella se niega a compartir el dinero con el resto de herederos. María Ángeles ha ganado 650.000 euros con esta operación, un precio por debajo de sus intenciones, pero estaba deseando emprender una nueva aventura. Ahora se ha mudado con su hijo Jacobo a un formidable chalet situado en La Moraleja (Madrid), la urbanización preferida de los famosos.

La herencia del diestro está en el centro de la noticia y Jaime, el hijo de Consuelo Alcalá, ha roto su silencio para dejar claro algunos aspectos. Lo primero que ha hecho ha sido insistir en que no le ha pedido una prueba de ADN a su hermano Jacobo, el hijo de María Ángeles Grajal. Fuentes cercanas a la doctora aseguran que los hijos que Ostos tuvo con Consuelo están tramando una estrategia para dejar a Jacobo fuera de la fortuna familiar, pero ellos lo niegan. Lo que sí han reconocido, según ellos, es que Grajal se estaría negando a compartir el dinero que ha ganado tras la venta de la casa donde Jaime pasó sus últimos años.

Consuelo Alcalá y su hija Gabriela / GTRES

Jaime Ostos tuvo dos hijos con Consuelo: Gabriela y Jaime. Durante su primer año de matrimonio tuvo una relación clandestina con Aurora Díaz y fruto de este romance nació Gisela. Supuestamente María Ángeles Grajal no ha contado con ellos para repartir el patrimonio, por eso están trabajando en equipo para llevar el asunto a los tribunales. Mientras tanto, la doctora y Jacobo Ostos, el hijo pequeño del torero, se han instalado en una nueva casa y prefieren estar al margen de esta guerra.

El gesto que habría tenido María Ángeles Grajal con los herederos

En estos momentos hay dos bandos completamente diferenciados: por un lado se encuentran los hijos que Jaime tuvo con Consuelo y con Aurora y por el otro María Ángeles y Jacobo Ostos.

Jacobo Ostos en el evento Mujer Fearless en Madrid. 2023/ Gtres

La doctora se puso en contacto con los hermanos de su hijo antes de cerrar la vivienda que compartió con el fallecido durante 38 años. Les dijo que podían coger todo lo que quisieran, pero Jaime asegura que no había nada de valor. «Ella no puede hacer eso», asegura en Y ahora Sonsoles. Por ese motivo ha recurrido a un abogado para elaborar un inventario de las pertenencias de su padre y hacer un acuerdo justo según lo que le corresponde por la legítima.

El chalet que Grajal ha vendido contaba con todo tipo de lujos. El más polémico era una presunta discoteca que Jacobo Ostos montó en una de las plantas y que le generó muchos problemas durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. La casa tenía 435 metros cuadrados, cinco habitaciones y una piscina exterior. El torero tenía miedo de perder la joya de su patrimonio y la puso a nombre de María Ángeles, su última mujer, por eso ella no quiere compartir las ganancias.

Jaime Ostos y María Ángeles Grajal / Gtres

La complicada vida de Aurora Díaz

Gisela, la hija que Jaime Ostos tuvo con Aurora Díaz, fue reconocida como tal en 2003 después de un largo proceso judicial. Aurora pudo contar su versión de los hechos y participó en varios programas, pero con el paso del tiempo cayó en el olvido. En 2015 dio una entrevista en Sálvame y aseguró que estaba atravesando una situación económica muy delicada.

«Vivo en la indigencia, pero no quiero hundirme. Espero un milagro que me saque de este horror», declaró en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Después admitió que había ganado mucho dinero gracias a su historia de amor secreta con el torero, pero no supo gestionarlo bien y aquello le generó demasiados problemas