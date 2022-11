Jacobo Ostos vuelve a ponerse en el ojo del huracán. Esta vez el motivo no tiene nada que ver con el delicado contenido que sube a sus redes sociales sino por una práctica a la que ha recurrido con insistencia para ganar dinero. Desde hace un tiempo, el hijo del fallecido torero Jaime Ostos organiza fiestas de órdago en su casa de Villaviciosa de Odón. Sus vecinos ya no pueden más y han decidido denunciarlo, con las primeras consecuencias haciéndose notar.

Durante la madrugada de este pasado fin de semana, la Policía Local de la madrileña localidad se personó en casa de Jacobo con el fin de comprobar in situ si se estaba cometiendo alguna irregularidad. Allí se estaba celebrando una gran fiesta que no cumplía con los requisitos legales necesarios, perturbando el descanso de sus enfadados vecinos. Así, se vio cómo llegó un coche con dos agentes, que estuvieron hablando en la puerta del chalé con varias personas. Estos hechos se repiten nuevamente, después de conocerse que el hijo de Jaime Ostos y María Ángeles Grajal alquila parte de la propiedad como zona de ocio por elevadas cantidades de dinero.

¿Cuánto dinero puede estar ganando Jacobo Ostos por la organización de estas fiestas? En primer lugar, hay que decir que lo que está haciendo es alquilar la zona de ocio de su vivienda, un chalet de tres alturas, 368 metros cuadrados y una parcela de 1.148 metros por la que hay que desembolsar una cantidad cercana los 1.200 euros al día. Los invitados pagan en torno a los 1.000 por noche por una para seis personas, con más de 50 invitados en total, aproximadamente.

Jacobo Ostos se defiende y asegura no estar cometiendo ninguna irregularidad en su casa: «Es una actividad legal porque está en una plataforma donde no se necesita licencia para alquiler vacacional. Yo alquilo la parte de ocio, que incluye el sótano acondicionado para fiestas y la terraza chill out (…) Yo me eximo de la responsabilidad jurídica de lo que hagan los huéspedes», confiesa en declaraciones al diario ABC.

Eso sí, asegura que «yo a mis invitados no les pongo ninguna barrera o prohibición» y explica el motivo de la visita de la Policía a su casa: «Me ha venido bien porque han podido comprobar que no hay taquilla ni barra para servir bebidas, solo es una zona acondicionada». Sus vecinos continúan con su batalla para demostrar que Jacobo está incurriendo en la ilegalidad. Ya han interpuesto una denuncia en el Ayuntamiento de Villaviciosa y el siguiente pase es que un técnico la resuelva. Mientras tanto, se quejan de que cada sábado se forman increíble y molestas fiestas en el chalé de Ostos.

Jacobo Ostos, sin filtros

Últimamente, Jacobo Ostos está en boca de todos por ser un usuario activo de Only Fans, la red social de contenido erótico-mayormente- donde se define como «el dj más sexy de España» e incluso le han hecho propuestas sexuales a raíz de esto: «Me han ofrecido irme a Palma de Mallorca, al yate de una señora mayor, pagándome 72.000 euros […] Me dijeron de irme a París y me preguntaron mis tarifas. Yo dije una hora 15.000 euros, un día 100.000 euros y el fin de semana 250.000 y el de París me dijo que perfecto», dijo en Sábado Deluxe.