Hace unos días que Rosario Mohedano hizo las maletas para emprender su sueño americano y dar a conocer su música en Estados Unidos. Una oportunidad inmejorable para abrir mercado y ganarse un nombre al otro lado del charco, que venía a confirmar el gran momento profesional por el que pasa. Con lo que no contaba era con que sus primeros días en Nueva York iban a estar empañados por la filtración de un vídeo suyo subido a su cuenta de Only Fans.

En dicho clip se ve a la hija de Rosa Benito y de Amador Mohedano encima de una cama, vestida con una falda, moviéndose y con un espejo detrás suyo situado de manera estratégica para ver reflejada su ropa interior. Una situación un tanto embarazosa para ella puesto que ha acabado convertida en trending topic en las redes sociales.

Lo cierto es que Rosario Mohedano no ha sido la única famosa en protagonizar una polémica así. Antes de hacer un breve repaso, es conveniente responder a una pregunta que puede que muchos lectores se estén haciendo. ¿Qué es Only Fans? Se trata de una red social para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías.

Hay que apuntar que aunque la mayoría de material subido es de este tipo, no necesariamente tiene por qué ser así. También hay quien comparte contenido convencional mediante fotos y vídeos. De hecho, en un primer momento, el objetivo inicial era que ciertos personajes interactuasen con su público de manera privada para compartir música, vídeos, dibujos, fotografías, historias y demás. Pero bien es cierto que poco a poco, una gran parte de las cuentas fueron subiendo contenido erótico e incluso a veces pornográfico que ha puesto a la plataforma en el ojo del huracán.

En el caso de la prima de Rocío Carrasco nos encontramos con una cuenta activa en la plataforma que cuenta ahora con 125 publicaciones y la suscripción anual a su perfil ronda los 25 euros. En su bio se lee la siguiente descripción “Aquí mandáis vosotros. Aquí compartiré con vosotros momentos en exclusiva de momentos en camerinos, ensayos, actuaciones, grabaciones de temas…Música, arte, mujer, vida, alegría y mucho amor».

Otro rostro conocido que protagonizó un escándalo en Only Fans fue Jacobo Ostos. El hijo del torero Jaime Ostos es un usuario activo en la red social, donde se define como «el dj más sexy de España» e incluso le han hecho propuestas sexuales a raíz de esto: «Me han ofrecido irme a Palma de Mallorca, al yate de una señora mayor, pagándome 72.000 euros […] Me dijeron de irme a París y me preguntaron mis tarifas. Yo dije una hora 15.000 euros, un día 100.000 euros y el fin de semana 250.000 y el de París me dijo que perfecto», dijo en Sábado Deluxe. No obstante, confesó no haber accedido nunca a esas ofertas.

Hay más españoles que tienen perfil en Only Fans, como es el caso de Mari Cielo Pajares, Apolonia Lapiedra, Nacho Vidal, Alysson Eckmann o la cantante urbana Mala Rodríguez. En el plano internacional, Cardi B, Aaron Carter o Bella Thorne también lo utilizan.