Rosario Mohedano se ha convertido en la protagonista de la actualidad. Nada más comenzar su gira por Estados Unidos, el nombre de la hija de Rosa Benito ha comenzado a sonar con fuerza en el universo 2.0. ¿El motivo? La filtración de un vídeo suyo publicado en la plataforma para adultos, Only Fans. En él, la cantante muestra una faceta que sus seguidores no están acostumbrados a ver.

Encima de la cama, con una falda y situada de forma estratégica para que se refleje su ropa interior en el espejo situado a sus espaldas. Así se ha mostrado la hija de Amador Mohedano para los seguidores que pagan por ver contenidos exclusivos de ella. Lo que la intérprete de Rosa de febrero no se esperaba es que se viralizase su contenido, convirtiéndose en Trending Topic justo cuando se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera.

Fue el pasado mes de septiembre de 2021 cuando Chayo Mohedano pasó de Tiktok a Only Fans, una plataforma en la que reinan los contenidos de carácter erótico. “No tengo tantos seguidores, pero soy feliz con los que tengo y por Only Fans me conocerán mejor. Vídeos personalizados, canciones inéditas, composiciones personalizadas… siempre apostando por la música”, compartió en su Twitter. Una decisión que no estuvo exenta de polémica.

La cantante cuenta ahora con 125 publicaciones y la suscripción anual a su perfil ronda los 25 euros. En su biografía se puede leer la siguiente descripción, en la que ella misma se define como cantante y compositora: “Aquí mandáis vosotros. Aquí compartiré con vosotros momentos en exclusiva de momentos en camerinos, ensayos, actuaciones, grabaciones de temas…Música, arte, mujer, vida, alegría y mucho amor”. Pero parece que su perfil ha dado un giro de 180 grados.

Oomf puso en mi tl el video de Chayo Mohedano 💀 pic.twitter.com/B3LnYcN9jP — jamón (@jamonlaferte) November 2, 2022

Sin embargo, parece que este tipo de vídeos con cierto carácter sexual no es nada nuevo, pues hace tan solo 10 días, ella misma compartió en su muro que sus imágenes de Only Fans estaban siendo divulgadas por Whatsapp y Telegram, una actuación que ella misma catalogó como “delito” y que puso en manos de la policía. “Qué pena que haya gente así”, compartió. Ahora, un nuevo contenido se ha filtrado, pero de momento Chayo no se ha pronunciado al respecto. No obstante, las redes se han incendiado y los usuarios de Twitter no han tardado en cargar contra ella. “¿Chayo no se acuerda que tiene hijos que podrían ver estos vídeos? Y luego la venenito llama mala madre a Rocío…efecto espejo lo llaman”, ha comentado uno de los usuarios de la plataforma, haciendo referencia a la guerra fría que mantiene la cantante con su prima. Y es que, desde que se comenzase a emitir En el nombre de Rocío, cada movimiento del clan Mohedano ha sido mirado con lupa.

Mientras tanto, la intérprete de Jugando al amor está disfrutando de su gira por América, estableciendo como primera parada Nueva York. “Esa es la meta, que vean mi manera de compartir el arte. Ojalá que gusta y que sea una ciudad que tenga que visitar mucho para cantar”, confesó antes de embarcar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Exenta de toda polémica, la hija de Rosa Benito está disfrutando del sueño americano mientras su nombre suena con más fuerza que nunca en la red.