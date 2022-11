Rosario Mohedano comienza su sueño americano en plena tormenta familiar

Rosario Mohedano ha aprovechado este festivo 1 del 1 de noviembre para hacer un viaje que tenía planificado desde hace mucho tiempo y que puede cambiar su vida por completo. La cantante se ha desplazado hasta Nueva York con el firme propósito de abrirse mercado y de que el pueblo estadounidense conozca su música. Un paso de gigante en su vida pero que le ha costado dar ya que viaja sin la compañía de sus tres hijos ni de su marido, a quienes echará muchísimo de menos durante su periplo al otro lado del charco.

La hija de Rosa Benito y de Amador Mohedano confiesa estar «muy nerviosa, ilusionada y con mucha expectación», dice. «¿Sueño americano? La última vez que fui han pasado 18 años y han cambiado muchas cosas. Es la primera que viajo siendo madre y quedándome tanto tiempo, pero lo hago para seguir avanzando, la meta es abrir mercado y que se me conozca, que vean mi manera de compartir el arte».

La ex de Antonio Tejado ha dejado un dardo a la industria musical española: «En Nueva York han invertido en mí, cosa que aquí, en España, ha costado bastante por asuntos varios». Se refiere a su condición de miembro de una de las familias más mediáticas de nuestro país. Las televisiones y las radios locales de la ciudad de los rascacielos la esperan con los brazos abiertos y ella tiene muchísimas ganas de demostrar que se puede hablar de ella por su música y no por las polémicas familiares constantes que le envuelven.

Rosario Mohedano desvela que es bastante posible que su madre viaje hasta Estados Unidos: «Puede que mi madre se escape y venga a verme allí». Juntas esperan tener una gran acogida y disfrutar del éxito que en España se les resiste. Lo que más le va a costar, sin lugar a dudas, es estar sin sus tres pequeños. El deseo que tiene para ellos lo tiene más que claro: «Que sean felices y sean buena gente», con independencia de si deciden seguir o no sus pasos.

Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y la guerra familiar

Era inevitable tenerla ante los micrófonos y no preguntarle por el clima de tensión que se respira en la familia, con el caldo de cultivo de las declaraciones semanales que hace Rocío Carrasco en su docuserie. Según escucha las preguntas tuerce el gesto y muestra dolor. «No tengo nada que decir. He aprendido que públicamente hay cosas que no vale la pena decir, sobre todo los que conocemos la situación sabemos lo que hay, pero también sabemos que han pasado muchísimos años y que hay que avanzar».

Rosario Mohedano reconoce que «A mí me duele y no puedo hacer nada. Es algo que no puedo controlar y prefiero no verlo. Tengo muchas cosas en las que ocuparme diariamente en las que sí puedo hacer para cambiarlas para bien». No quiere desvelar si ha hablado con José Ortega Cano ni con Gloria Camila Ortega. Ha dejado atrás mucho sufrimiento y ahora solo se centra en ella: «Pensé que hablando se entendía la gente, pero he visto que no. Son cosas que aunque se quieran aclarar, siempre hay alguien que va a decir lo contrario», concluye.