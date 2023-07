Julián Lopez ‘El juli’ anuncia su retirada de los ruedos tras 25 años

Julián López Escobar, conocido como ‘El Juli’ ha anunciado este jueves su retirada del toreo «indefinidamente cuando acabe esta temporada», tras más de dos décadas como máxima figura del ruedo. «No es una retirada, es el final de una etapa que por cierto ha sido maravillosa. Sobre el futuro sólo el tiempo dirá», ha comenzado diciendo en un comunicado que ha compartido con sus más de cien mil seguidores en Instagram. «En esta longeva e intensa ha habido de todo, aciertos, errores, triunfos, fracasos, cornadas (…) pero después de vivirlo todo, queda en mí un fondo de satisfacción y agradecimiento a la vida por sentirme grande en una profesión tan dura y difícil», añade.

El Juli en Aranjuez / Gtres

«El torero ha sido, es y será la inspiración y el motor de mi vida, y doy este paso con la más absoluta felicidad por haber cumplido todos mis sueños, incluso más de lo que podía imaginar. Poder transmitir mis sentimientos y emocionar al público es algo mágico, inigualable, que sólo un torero lo puede sentir con esa verdad y profundidad (…) Quiero agradecer a los que de una manera u otra han formado parte de mi vida en estos 25 años. Desde mi familia, que ha sido vital por su apoyo incondicional, pasando por todos los profesionales que me acompañaron en este maravilloso camino, cuadrilla, apoderados, ganaderos, periodistas y un sinfín de personas. A los médicos taurinos, que en 18 ocasiones me he puesto en sus manos y han sido ángeles en momentos difíciles y dolorosos. A mis compañeros, con los que he convivido con amistad y rivalidad y me han hecho mejor día a día», agrega.

«Se acaba una etapa y empieza otra en la que necesito vivir muchas cosas que, debido a mi entrega a esta profesión, no he podido disfrutar, como pasar más tiempo con mi familia, gozar de mis aficiones y ver la vida desde otra perspectiva, sin la presión de mi situación, mi nombre o mi responsabilidad», concluye.

El Juli en una corrida de toros / Gtres

De este modo, se espera que la última corrida de ‘El Juli’ sea el próximo día 1 de octubre en la feria de San Miguel de Sevilla, donde ostenta el récord de Puertas del Príncipe, en un cartel que compartirá con personalidades como Morante de la Puebla y Daniel Luque, y que contará con toros de Garcigrande. Asimismo, un día antes se despedirá de la plaza de toros de Madrid en la feria de Otoño.

Su retirada, sea como fuere, cabe recordar que coincide con la día en que se cumplen veinticinco años de alternativa (Nimes, 18/09/1998), en un cartel con José María Manzanares -padre-, y con José Ortega Cano; después de sus años de novillero en México.

Su vida familiar

Actualmente y al margen de los ruedos El Juli está centro en su familia y amigos más allegados. El torero está casado con la jerezana Rosario Domecq Márquez desde el año 2007 y ambos tienen tres hijos en común. Su enlace, celebrado en Jerez de a Frontera, en la Capilla de Santa Catalina del Convento de Santo Domingo, escenario, precisamente, de muchas celebraciones religiosas de la familia Domecq; fue uno de los más sondados de la crónica social del momento