El Rey Felipe ha regresado a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid tras dos años de parón. Su Majestad ha presidido este 1 de junio una de las citas más importantes dentro del marco taurino. Se trata de la corrida Extraordinaria de la Beneficencia de la Feria de San Isidro 2022, a la que también ha acudido la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid.

En su llegada a la emblemática plaza, don Felipe se ha dado un baño de masas nada más bajar del coche oficial, donde los allí presentes le han vitoreado y aplaudido bajo el lema “viva el Rey”. Una vez ha realizado los saludos oficiales a las autoridades, el monarca se ha dirigido a su palco real, donde ha disfrutado de la corrida. Ha sido Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Ginés Marín, quienes ha lidiado la tarde con toros de la ganadería de Alcurrucén.

Esta visita del Jefe de Estado no ha sido habitual en los últimos años, ya que no acudía desde el año 2019 debido a la pandemia del coronavirus que imposibilitó este tipo de actos que requieren una gran conglomeración. Precisamente, la última vez que visitó la citada plaza fue en la Corrida de Beneficencia de 2019. A pesar de que su padre, el rey don Juan Carlos y sus hermanas sí son más habituales en este tipo de espectáculos, el Rey Felipe no suele hacer acto de presencia, a no ser que sea de carácter oficial y esté marcado en su agenda.

A lo largo de los últimos días, algunos miembros de la Familia Real española se han dejado ver por inmediaciones de Las Ventas, demostrando así que son grandes aficionados del mundo del toro. Entre ellos, se encuentran la infanta Elena o Victoria Federica, esta última ha viajado a París a media tarde para disfrutar de unos días en Disneyland junto a su amigo, el influencer Tomás Páramo y otras personas de su círculo íntimo.

La Reina Letizia continúa su agenda en Mauritania

Mientras el Rey ha podido disfrutar de una tarde de toros, la Reina Letizia continúa con su gira de tres días por Mauritania. La consorte aterrizó el pasado martes 31 mayo en el país africano, tal y como publicó la Casa de S.M. el Rey. El objetivo de este viaje de cooperación no es otro que el de conocer in situ el trabajo que la AECID lleva a cabo en Mauritania, en áreas como la salud, la igualdad de género, el desarrollo rural, la gobernabilidad y seguridad alimentaria.

A su llegada, doña Letizia optó por un pantalón blanco de líneas rectas y entallado a juego con una blusa que lució con las mangas remangadas, botas beige y su chaleco de cooperante. Un look relajado que suele lucir en este tipo de encuentros. Es necesario recordar que, esta nueva visita internacional corresponde al séptimo viaje de la Reina desde que cogió el relevo a doña Sofía.