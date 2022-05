El pasado sábado los aficionados del fútbol y, en concreto, del Real Madrid, vivieron una noche de lo más especial. Un año más, el conjunto madridista acabó celebrando la victoria tras un partido memorable que ha pasado a formar parte de la historia del club de Florentino Pérez. El Real Madrid consiguió su 14 Champions en una final celebrada en el estadio de Saint Denis de París y en la que se enfrentó al Liverpool.

Fueron muchos los madridistas españoles que quisieron trasladarse a la capital francesa para vivir, en primera persona, la que tal vez sea una de las noches más triunfales del equipo merengue. Destacó la presencia de numerosos rostros conocidos del país, tales como Rafa Nadal, Isabel Díaz – Ayuso, Carlos Alcaraz, o Ibai Llanos, quien se sumó a última hora a la lista de invitados de honor que acudieron al tan esperado encuentro.

Sin embargo, lo cierto es que la final de la Liga de Campeones de la UEFA, comúnmente conocida como Copa de Europa, o Champions League contó con un invitado de excepción, que no fue otro que el Rey Felipe VI.

Tras presidir el acto organizado en Huesca con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, al que acudió junto a su esposa, la Reina Letizia, el monarca viajó en solitario a la capital francesa para presenciar la que ha sido su segunda final de máxima competición del fútbol europeo desde que fue nombrado jefe de estado. La primera se remonta al año 2016, cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se batieron en duelo en el estadio de San Siro, en Milán.

Y es que, dado que Felipe VI siempre se ha proclamado fiel seguidor del Atlético de Madrid, ha llamado poderosamente la atención que no haya querido renunciar a este partido épico que, como no podía ser de otra manera, ha dado mucho de qué hablar. No obstante, el hecho de que sea un gran aficionado del mundo del fútbol explica que el actual feje de Estado quisiera aparcar sus compromisos familiares e institucionales y trasladarse al estadio de Saint Denis para acompañar al conjunto merengue en su cita más importante del año.

Allí fue precisamente donde, antes del inicio del partido, S.M. accedió a hablar con las televisiones españolas encargadas de retransmitir el encuentro futbolístico, momento que aprovechó para expresar sus mejores deseos al equipo blanco, así como para recurrir a su lado más simpático y cercano con una periodista a la que logró provocar más de una carcajada al reconocer: “Espero que sea una victoria para España… y que no vayamos a penaltis y a prórroga”.

Los famosos celebran la Champions 14

Lejos de querer esconder la alegría que le había producido ver al Real Madrid ganar su Champions número 14, el Rey participó en la entrega de medallas a los jugadores del conjunto blanco, así como en la celebración de un nuevo título que se suma a todos los incluidos en la larga lista de premios y reconocimientos del equipo merengue.

No obstante, Felipe VI no fue el único que celebró esta victoria tan esperada por todos los aficionados. Lo cierto es que el padre de la princesa Leonor se sumó a otras celebridades que también quisieron felicitar al equipo presidido por Florentino Pérez.

Así, mientras Miguel Ángel Muñoz optaba por publicar un carrusel de fotografías en las que se dejaba ver celebrando diferentes victorias del equipo con el que se siente más identificado, Pablo Motos, optaba por postear una imagen junto a Sergio Ramos en la que escribió: “Con mi amigo del alma viendo la final de la Champions League”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Tal y como se pudo ver en sus redes sociales, Rocío Flores celebró la victoria junto a su familia y amigos en la que parecía ser su casa. Fue en su perfil de Instagram donde la hija de Antonio David Flores aprovechó para ensalzar el papel de Courtois, y también para expresar lo injusto que le ha parecido que Marcelo no haya tenido ocasión de jugar su último partido como fichaje del Real Madrid. Por su parte, Madame de Rosa vivió la final desde Jávea, hasta donde se había desplazado para acudir a la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohí. Y, aunque lo dio todo en el evento y celebró, por todo lo alto, el gran día de la joven y conocida pareja, la influencer también tuvo tiempo de ver ganar a su querido equipo, del cual siempre ha sido una gran defensora y admiradora.