La enésima monstruosidad de Haaland: ya es el jugador más rápido en marcar 50 goles en Champions

Erling Haaland sigue superándose a sí mismo y batiendo récords goleadores sólo a la altura de un ‘monstruo’ del área como es el delantero del Manchester City. Este jueves el noruego marcó su gol número 50 en Champions, convirtiéndose el jugador que más rápido lo ha logrado al hacerlo en 49 partidos y con 25 años y 59 días, superando a Ruud van Nistelrooy, leyenda del Real Madrid entre otros equipos de Europa.

Haaland marcó el primer gol del City este jueves en su primer encuentro de Champions contra el Nápoles en el Etihad. Phil Foden le puso un balón picadito al área pequeña que el noruego no desaprovechó para batir al meta del conjunto italiano y poner el contador a 50. El delantero no esperó a esa cifra de duelos para batir el récord de van Nistelrooy y los de Pep Guardiola celebraron su primer triunfo europeo con otro golazo de Doku.

Foden avisó con un tiro desviado y en el minuto 56 asistió con un preciso pase de cuchara a Haaland, que no perdonó y abrió el marcador con un cabezazo imparable. El noruego, que había rondado el gol en varias ocasiones, firmaba así su primer tanto en esta Champions.

El golpe resultó demasiado para los italianos, que apenas tuvieron margen para reaccionar, y en el 66′, Doku aprovechó una acción individual para encarar al área y definir con un disparo raso que se coló entre las piernas de Milinkovic-Savic, sentenciando el choque con el 2-0.

Haaland impulsa al City

Con la ventaja asegurada, los ingleses bajaron el ritmo y se dedicaron a administrar esfuerzos. Guardiola dio descanso a piezas clave como el propio Haaland, Gvardiol y Reijnders, pensando ya en el exigente duelo del domingo ante el Arsenal en la Premier League.

El City se impuso por 2-0 al Nápoles en su estreno europeo, en un encuentro marcado por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo en el minuto 21, que obligó a Antonio Conte a reestructurar al conjunto italiano y a retirar del campo a Kevin De Bruyne, protagonista en su regreso al Etihad.