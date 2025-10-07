Xavi baja a la tierra a Lamine: «Puede ser uno de los genios del fútbol, pero dependerá de…»

Xavi Hernández se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal. Lo calificó como «un elegido» y señaló que «podría ser o de los genios de la historia del fútbol». A sus 18 años, Yamal ya se ha convertido en la estrella del Barcelona y de la selección española. Fue el propio Xavi quien le hizo debutar con el primer equipo después de verlo en los entrenamientos. Aquel 29 de abril de 2023 el crack azulgrana ya dejó grandes destellos de su calidad.

«Es un ‘elegido’, podría ser uno de los genios de la historia del fútbol y depende de él, de su ambición, de su pasión», comienza diciendo el ex entrenador del FC Barcelona durante una entrevista. Cuando Xavi le hizo debutar, Lamine Yamal tenía 15 años y estaba jugando en el Juvenil A, una categoría superior a su edad, pero él no dudó en darle la oportunidad.

La calidad de Lamine es indudable, pero Xavi le advierte de una cosa. Si pierde la ambición y la pasión, será una estrella más que se queda por el camino. Lo cierto es que Xavi reconoce que Yamal le impresionó tanto a él como al cuerpo técnico durante los entrenamientos. Aunque era un juvenil, en las sesiones de entrenamiento destacaba por encima de otros futbolistas que pertenecían al primer equipo y «hacía cosas que solo verías hacer a Neymar, Messi, jugadores de ese calibre», explicaba el técnico catalán.

Durante la entrevista en Cronache di Spogliatoio, Xavi contó que Lamine Yamal «con 15 o 16 años, regateaba a profesionales, e incluso en los entrenamientos, en el cuerpo técnico nos preguntábamos a menudo quién era el mejor, y prácticamente todos los días, o casi, era él». «Hacía cosas especiales, cosas que solo verías hacer a Neymar, Messi, jugadores de ese calibre. Lo vi listo y no tuve miedo. Él tampoco tenía miedo, no tenía complejos, puede marcar la diferencia; lo que hace a su edad es maravilloso», añadió.