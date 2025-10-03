Los partidos que se perderá Lamine Yamal: ¿llega al Clásico?

Conocida la nueva lesión de Lamine Yamal, que ha vuelto a sufrir molestias en el pubis, muchos se preguntaran cuánto estará de baja y si llegará al Clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu (16:15 horas). Su presencia contra el Real Madrid es una incógnita, aunque siguiendo a rajatabla el parte médico del Barcelona en principio podría jugar ese partido.

El Barça estima su recuperación en dos o tres semanas, por lo que partiendo desde este viernes 3 de octubre, en el peor de los casos su recuperación acabaría el próximo día 24, dos antes del Clásico. En ese escenario, Lamine llegaría muy justo al encuentro en el Bernabéu y sin apenas entrenar, pero atendiendo al precedente más reciente lo normal es que se reincorpore antes.

El que sí se perderá seguro es el partido de este domingo en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, correspondiente a la jornada 8 de Liga (16:15 horas). Tampoco irá al parón de selecciones con España en medio de toda la polémica entre Luis de la Fuente y Hansi Flick y a la vuelta al fútbol de clubes no estará ante el Girona y en el mejor de los casos podría reaparecer con el Olympiacos en Champions en el Olímpico de Montjuic.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂 Les molèsties al pubis que arrossega el jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparegut després del partit contra el PSG. És baixa contra el Sevilla i el temps estimat de recuperació és de 2-3 setmanes. pic.twitter.com/GoVGS6MWpy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 3, 2025

Los partidos que se pierde Lamine Yamal

Sevilla-Barcelona (domingo 5 de octubre, 16:15)

Barcelona-Girona (sábado 18 de octubre, 16:15)

Barcelona-Olympiacos (miércoles 21 de octubre, 18:45)

Qué le pasa al del Barça

Lamine Yamal ha vuelto a encender las alarmas en el Barcelona. El extremo de 18 años acabó con molestias en el pubis después del partido de Champions ante el PSG y el club azulgrana ha confirmado la lesión con un nuevo parte médico que le volverá a dejar sin jugar entre dos y tres semanas. Un nuevo contratiempo horas después de que recibiese la llamada de De la Fuente para ir convocado con la selección española en este parón de octubre.

El extremo reapareció el pasado 28 de septiembre ante la Real Sociedad, donde jugó la última media hora, y recuperó la titularidad ante el conjunto de Luis Enrique. Ahí jugó los 90 minutos y, después del gran esfuerzo físico, acabó sintiendo problemas en la misma zona que le apartó de los terrenos de juego en las últimas semanas.

«Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas», informó el Barça en su comunicado oficial.