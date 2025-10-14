Revelan todos los detalles del apuñalamiento al padre de Lamine Yamal: «Iban a matarlo»

Mounir Nasraoui dio mucho que hablar meses atrás por el suceso en el que se vio inmerso cuando sufrió un apuñalamiento. El padre de Lamine Yamal estuvo en el hospital por las heridas causadas, tres cuchilladas que lo tuvieron en estado grave durante unos días. Obviamente, en ese momento se abrió la investigación para conocerse las causas de lo que había acontecido y ahora cuando se saben más detalles de lo ocurrido.

La pelea fue en una calle de Rocafonda, en el barrio de Mataró, que acabó con el apuñalamiento del padre del atacante del Barcelona y de la selección española. Mounir Nasraoui tuvo que comparecer hace unos días en el juzgado de instrucción 3 de Mataró no como víctima, sino como imputado. La defensa del agresor alegó que actuó «por error» tras quitarle el cuchillo a uno de los amigos y después de recibir un golpe de puño que le fracturó el tabique nasal.

Según publica ahora La Vanguardia, los presuntos agresores, dos hermanos, el padre y un amigo de la familia, esperaron a la llegada de Mounir Nasraoui al aparcamiento del campo de fútbol del barrio de Rocafonda. El primer conato del conflicto fue cuando el padre de Lamine Yamal caminaba solo por la calle Franck Marsha y desde un tercer piso de un edificio le arrojaron agua. Fue un niño jugando con un barreño. Los familiares bajaron a la calle y ahí se produjo la primera discusión. «Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego», expuso a los agentes de la policía.

El padre de Lamine Yamal y sus polémicas

Después decidió reunirse con dos amigos de Mataró en Barcelona y ya por la noche regresaron al aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda, donde se produjo la agresión. Los integrantes de esta familia llevaban desde un primer momento el cuchillo de defensa extensible y una piedra de grandes dimensiones: «Mounir ha corrido, él (el del cuchillo) viene detrás de él y le pincha. Se lo clava dos o tres veces en el pecho y el costado».

Uno de los amigos del padre de Lamine Yamal, testigo del suceso, declaró que a Nasraoui «le querían matar. Uno llevaba un cuchillo». Además, dejó claro que «empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo». Tras ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos y sigue defendiendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal.

El padre del futbolista es habitual de la prensa deportiva por sus polémicas declaraciones. Sin ir más lejos, tras la reciente gala del Balón de Oro insinuó que había sido un robo que su hijo no lo ganara y decía que habían pasado cosas raras. Además, protagoniza curiosos vídeos en las redes sociales, cocinando o diciendo que vive de su hijo.