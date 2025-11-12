Joan García y su traición al Espanyol: «Todo el mundo opinaba, pero quien tenía que decidir era yo»

Su fichaje fue uno de los culebrones del verano. Pasar del Espanyol al Barça siempre es objeto de debate en universo futbolístico, sobre todo entre la camada perica. Joan García, uno de los hombres del momento en el conjunto blanquiazul, se iba al eterno rival a cambio de 25 millones de euros, su cláusula de rescisión con el Espanyol. Hoy, meses después de sus ‘traición’, se abre en canal para explicar qué sucedió, cómo vivió la situación y el por qué de todo.

Joan García se encuentra recuperándose de una lesión de menisco que se produjo a finales de septiembre. Desde entonces está fuera del foco pero ahora se ha enfrentado a la verdad, dejando entrever, entre otras cosas, que no fue capaz de reconocer en el vestuario del Espanyol su deseo e interés por fichar por el Barcelona.

“No les dije nada porque no tenía nada claro, pero cuando acabó la temporada lo tuve más claro y tomé la decisión”, explicaba el portero del Barça, que no vio claro su fichaje por el conjunto culé hasta que finalizó la temporada.

Es en el programa Tu diràs, de RAC1, donde le recuerdan aquel beso al escudo del Espanyol cuando lograron la permanencia, el mismo que tanto recuerda ahora con rabia la afición perica: “El beso al escudo lo hice porque en aquel momento lo sentía. He sufrido y disfrutado mucho, el año pasado no nos salvamos hasta el último día y así me salió. Pero una cosa no quita la otra. El cariño que le tengo es compatible con dar un paso adelante y buscar lo mejor para mi carrera”.

“Todo el mundo opinaba, pero quien tenía que decidir era yo, porque era mi futuro y el de mi familia. Estoy muy contento con la decisión que tomé”, se reafirma el guardameta, conforme con su apuesta por dejar el Espanyol y dar el salto al Barcelona, sobre todo por su familia.

Joan García ya se visualiza recuperado y jugando el próximo derbi catalán contra el Espanyol, fijado para el 3 de enero en el RCDE Stadium: “Intentaré hacer el partido perfecto. Tengo ganas de volver, será diferente. También soy consciente de lo que puede pasar e iré allí como a cualquier otro estadio, intentando hacer el mejor partido posible e intentando ganar”.

No fue el único tema que trató el cancerbero en torno al Barça. Joan García también explicó cómo enfoca Flick el papel de los porteros: “A los porteros nos hace estar más atentos durante todo el partido. Es una estrategia arriesgada. Si el rival juega con menos espacio, les provocas más errores y que tú tengas más el balón, pero ha de estar bien trabajado, porque va de centímetros”. De hecho, aquella situación llevó a su error grosero ante el Oviedo, justo antes de su lesión: “Flick me lo comentó. Jugamos a eso, puede pasar y no hay ningún problema”.

Por último, Joan García comentó que el problema con Marc-André Ter Stegen “se solucionó de la mejor manera” y destacó que confía en que Lamine Yamal siga “evolucionando” tal y como lo está haciendo, estando ya entre los mejores: “Por su manera de jugar, Messi podría jugar hasta que quisiera. Ojalá viniera y pudiera jugar con él, pero no sé hasta qué punto eso es posible”.