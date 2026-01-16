La salida de Ter Stegen al Girona está a punto

La salida de Ter Stegen en forma de cesión al Girona se ha acelerado en las últimas horas y está muy cerca de producirse. La suplencia del portero alemán el pasado jueves en los octavos de Copa del Rey ha sido el paso decisivo para que salga del Barcelona. Necesita minutos para jugar el Mundial y Míchel se los puede dar en Montilivi.

El culebrón de Ter Stegen se acerca a su final. Hansi Flick decidió dejarlo en el banquillo en Santander en la última oportunidad que le quedaba para jugar como era la Copa del Rey. Jugó Joan y esa decisión fue la gota que ha colmado el vaso del alemán.

Ter Stegen ya está decidido a salir y solamente falta que se cierren algunos flecos para que se haga oficial que jugará en el Girona hasta final de temporada. Informan diversas fuentes que el acuerdo entre Girona, Barcelona y el portero alemán está muy cerca de concretarse. Faltan solamente esos últimos flecos.

Por lo tanto, Ter Stegen llegará al Girona hasta final de temporada en forma de cesión. El portero alemán podría perdonar parte de su ficha, ya que los de Montilivi no pueden asumir todo su salario. La salida se ha acelerado en las últimas horas y no parece que tarde en concretarse.

Con esta salida al Girona, todas las partes salen ganando en este culebrón. Ter Stegen no tenía opciones de jugar y a las órdenes de Míchel será titular y podrá acumular minutos para recuperar confianza tras su grave lesión y así poder ir con Alemania al Mundial del próximo verano. El Barcelona también sale ganando porque lleva desde verano presionando a su capitán para que salga del club. Era un objetivo. Y el Girona gana un portero experimentado para la causa después de las dudas que ha dejado en los últimos meses un criticado Gazzaniga.