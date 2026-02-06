Oficial: la final de la Copa del Rey se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en Sevilla

La final de la Copa del Rey se celebrará en el estadio de La Cartuja en Sevilla el fin de semana del 18/19 de abril. Ya es oficial el adelanto de la fecha a una semana antes y el cambio de la misma para la jornada 32 de la Liga. Así lo han comunicado de manera oficial la Federación Española de Fútbol y la Liga este viernes tras el sorteo de semifinales.

«La Comisión Delegada de la RFEF ha acordado que la 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la Copa del Rey se celebre el fin de semana del 18/19 de abril y en colaboración con la Liga, el traslado de la 32ª jornada», ha comunicado la Federación a través de todos sus perfiles este viernes.

De esta manera, la jornada 32 de la Liga pasa al fin de semana del 25 y 26 de abril, y la final de la Copa del Rey se disputará una semana antes, tal y como había adelantado ya el presidente Rafael Louzán. Falta todavía por saber de manera oficial si la final se jugará en sábado o domingo. El tema es que el Real Betis podría disputar un partido europeo el jueves 16 de abril en el mismo escenario de la final copera y eso dificultaría la organización para jugarse en sábado como siempre.

Las semifinales de la Copa del Rey han deparado un Atlético de Madrid-Barcelona con la ida en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou. El otro partido medirá al Athletic y la Real Sociedad en un apasionante derbi vasco con la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta.

Comunicado de la Liga

LALIGA informa que, tras el anuncio realizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una vez alcanzado el correspondiente acuerdo entre ambas instituciones, se ha procedido al ajuste del calendario de competición, con el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS

Durante la mañana de este viernes, 6 de febrero, la Comisión Delegada de la RFEF ha aprobado, mediante votación, el adelanto de la final del Campeonato de España / Copa de S.M. el Rey Mapfre 2026, que se disputará finalmente el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense y localidades cercanas.

Como consecuencia de este cambio y tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril.

LALIGA continuará trabajando de manera coordinada con la RFEF y los clubes para garantizar el correcto desarrollo de la competición y la mejor planificación posible del calendario deportivo.