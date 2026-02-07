Cara y cruz en el Atlético: Sorloth regresa tras pasar por el hospital y Simeone pierde tres centrocampistas

El Atlético se ha ejercitado este sábado en la primera y única sesión antes de recibir al Betis en Liga. Un partido entreguerras de la Copa en la que los rojiblancos superaron el pasado jueves, precisamente al Betis, y buscan dar el primer paso final el próximo jueves ante el Barcelona. Se espera que para el encuentro liguero Simeone haga rotaciones. Para la delantera ha recuperado a Sorloth tras su choque en la cabeza con Dela que le llevó al hospital, pero el problema le surge en el centro del campo.

Ahí tiene el vacío, a causa del lleno en la enfermería. Barrios estará un mes de baja por la lesión sufrida en el muslo derecho durante el partido de Copa contra el Betis; Cardoso tampoco se ha ejercitado como consecuencia de la molestia muscular de bajo grado producida en el entrenamiento del pasado miércoles y Nico González también se ha ausentado del grupo debido a una sobrecarga en la lumbar. Oportunidad para que las nuevas caras, Vargas y Mendoza, sumen minutos.

La parte positiva es la de Sorloth, que fue trasladado hace una semana directamente al hospital desde el Ciudad de Valencia por un fuerte choque en la cabeza con Dela, jugador del Levante. Las asistencias médicas entraron de inmediato para tratar a ambos jugadores, que seguían tendidos sobre el pasto. Sorloth apenas articuló movimiento alguno y se marchó en camilla tras ser inmovilizado. El noruego se ha erigido como estandarte goleador rojiblanco de este 2026.

El que se ejercitó con normalidad fue Julián Álvarez una vez superadas las indisposiciones estomacales que le privaron de jugar la Copa contra el Betis. Los titulares de aquel encuentro apenas estuvieron más de un cuarto de hora sobre el terreno de juego antes de marcharse al gimnasio. Simeone no ensayó ningún once tipo, pero el que ponga en escena ante el Betis traerá rotaciones. Por venir de la Copa y volver a la Copa. El pasado jueves superaron los cuartos y el siguiente disputan las semifinales. El ritmo no para.