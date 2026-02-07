Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Atlético de Madrid - Betis de la Liga Este Atlético - Betis corresponde a la jornada 23 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid goleó hace unos días al Real Betis en La Cartuja en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid y el Real Betis se vuelven a ver las caras unos días después de que los colchoneros le endosaran una manita al conjunto verdiblanco en la Copa del Rey. Los de Manuel Pellegrini tratarán de tomarse la revancha, pero los pupilos del Cholo Simeone irán con todo para sumar tres puntos y seguir la estela del Real Madrid y del Barcelona. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en el Metropolitano en esta jornada 23 de la Liga.

Horario del Atlético de Madrid – Betis: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe al Real Betis en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 23 de la Liga. El equipo dirigido por el Cholo Simeone llega a este choque después de haber ganado por 0-5 al conjunto verdiblanco hace unos días en el Estadio de La Cartuja en el choque de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los colchoneros se plantaron así en las semifinales del torneo, donde se tendrán que ver las caras con el Barcelona en una eliminatoria que será muy dura para los rojiblancos, ya que es a ida y vuelta y en los últimos años el combinado culé no se les ha dado nada bien.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Betis

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Betis correspondiente a la jornada 23 del campeonato liguero de nuestro país para este domingo 8 de febrero. El organismo que controla la competición española ha fijado este clásico del fútbol español entre verdiblancos y colchoneros en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa sin incidentes entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Betis en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato liguero español. Este Atlético de Madrid – Betis que corresponde a la jornada 23 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en la capital de España, por lo que no se podrá ver gratis por TV el choque que se juega en el Metropolitano.

Los aficionados del conjunto rojiblanco, del cuadro de Heliópolis y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Betis de la jornada 23 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así ver de forma cómoda todo lo que suceda en el feudo colchonero.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 23 de la Liga. Una vez se escuche el pitido final Atlético de Madrid – Betis publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Betis

Por otro lado, todos los aficionados de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo entre los rojiblancos y los andaluces de la jornada 23 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético de Madrid – Betis.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Betis

El Metropolitano, que se encuentra en el barrio madrileño de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se celebrará este Atlético de Madrid – Betis que corresponde a la jornada 23 de la Liga. Los colchoneros se trasladaron a este estadio en el año 2017 tras una dura despedida del mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para recibir a unos 70.000 espectadores y este domingo se espera un auténtico ambientazo en este choque que va a ser apasionante con dos equipos peleando por los tres puntos.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Betis de la jornada 23 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.