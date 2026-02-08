¿Un virus en el Atlético? Pubill, baja de última hora ante el Betis por otra indisposición

El invierno se está haciendo largo en el Atlético de Madrid, le va cambiando el paso a medida que avanza. Los virus y malestar están al servicio de cada uno y el último en sufrirlo ha sido Marc Pubill. El lateral, reconvertido un central de garantías por Simeone, salía de la partida en las hojas de onces iniciales, pero una indisposición le privó de la titularidad. Su lugar lo ocupó Giménez.

No es el primer contratiempo de este tipo que padece el Atlético. A Pubill se le suma la de Julián Álvarez el jueves pasado en La Cartuja y también desembocó en caída del once titular. Giuliano Simeone se perdió dos encuentros consecutivos, ante Bodo/Glimt y Levante, por idéntico encuentro. Se espera que Pubill se recupere de cara al encuentro del próximo jueves contra el Barcelona en la ida de las semifinales de Copa del Rey.

«Marc Pubill se queda fuera de la convocatoria debido a una indisposición y entra en su lugar en el once titular José María Giménez», comunicó el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales. Pubill ha tardado en encontrar su sitio, pero se ha erigido como un estandarte para el Atlético. Mariscal en defensa una vez reconvertido en central. Tanto es así que ha entrado en las quinielas de Luis de la Fuente para la Selección.

Pubill se cae de un partido entre Copas

Qué cosas tiene el fútbol. Lo que hace una semana ante el Levante era negro para el Atlético, ahora está lleno de color tras ganar al Betis. De un verde esperanza con el que Lookman, flamante fichaje invernal, pintó el pasado jueves La Cartuja para sellar el pase a semifinales de la Copa del Rey. Del Levante al Betis todo cambió. Simeone ha pasado de sentarse cabizbajo en su banquillo a aplaudir la coral puesta en escena de su equipo. De no marcar un gol a endosar cinco. Qué cosas tiene el fútbol. Este domingo (18:30 horas) vuelve el Atlético a enfrentarse al Betis en la resaca copera antes de otro trago: las semifinales ante el Barcelona.